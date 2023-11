El Vino de Toro Caja Rural logró ayer un magnífico decimotercer puesto en el Campeonato de España de Clubes de campo a través celebrado en el mítico circuito de Valonsadero de la capital soriana, en una gran jornada de campo a traves, en la que los colores del club zamorano volvieron a brillar una vez más en el cross, especialidad que siempre ha dado grandes resultados al atletismo zamorano.

Gran jornada de campo a través la vivida a lo largo del fin de semana en tierras sorianas, donde en otros tiempos se había pasado mucho frío pero en esta ocasión la temperatura fue veraniega. Los integrantes del Vino de Toro Caja Rural acudían al Campeonato de España con muchísima ilusión y con el objetivo estar entre los quince mejores clubes de España, y lo lograron Rubén Sánchez, Alberto Domínguez, Juan José Buena, Manuel Vicente Tejedor, Ignacio Cuesta y Ricardo Mayordomo. Se marcaron un carrerón para lograr un meritorio decimotercer puesto, que es la segunda mejor posición del equipo en un Campeonato de España clubes campo a través en la categoría absoluta.

Rubén Sanchez lograba entrar en el puesto 49º de la clasificación general, en una gran carrera del vallisoletano que no cejó en ningún momento de mejorar posiciones, dándolo todo desde el inicio de la carrera. Al final fue el 6º corredor castellano leonés en entrar por línea de meta. Alberto Domínguez también rindió a un gran nivel, logrando entrar en el puesto 89º; Juan José Buena fue el tercer corredor del Vino de Toro Caja Rural en puntuar; Manuel Vicnte Tejedor fue el cuarto corredor que entraba por línea de meta y que establecía la clasificación final del equipo, con un más que meritoria carrera; ambos entraban en los puestos 95º y 147º respectivamente. Ignacio Cuesta y Ricardo Mayordomo cerraban con sus 190 y 220 posición el equipo tras una carrera más que meritoria la de ambos que no cedieron ningún puesto en los últimos metros en pro de mejorar la clasificación de la escuadra toresana.

Ruben Ceballos, que corría el Cross Internacional de Soria, y no puntuaba para el equipo, también saldó su participación con una meritoria carrera, entrando en el puesto 214º. En cuanto a los otros dos fondistas del Vino de Toro Caja Rural, que tomaron parte en el Cross Internacional de Soria, los salmantinos, Sub 20 y Sub 18, Alvaro Jaén Martínez y Óscar Mendoza, remataban su participacion con un sabor dulce en una carrera dura desde el pistoletazo de salida, y terminaban en los puestos 58º y 35º, respectivamente.

Jornada del sábado

En la jornada del sábado y como aperitivo del Campeonato de España, se celebraron las pruebas de categorías menores asi como la carrera inclusiva y la carrera popular, en la que el fondista del Vino de Toro Caja Rural Rubén Dorado prolongó la senda del buen sabor de boca de sus compañeros de equipo, logrando un meritorio cuarto puesto en una carrera que los propios corredores harían más dura y en la que el fondista del club toresano estuvo siempre dando la cara, para lograr subir al podio como tercer Master A.

Victorias absolutas

El atleta burundés Rodrigue Kwizera, del club Playas de Castellón, que llegaba al monte Valonsadero tras ser tercero en Atapuerca e Itálica, ganó en el sprint final el XXIX Cross Internacional de Soria al keniata Hillary Chepkwoni, en una final idéntica a la protagonizada en la prueba absoluta femenina por la etíope afincada en España Likina Amebaw, del mismo equipo.

El campo a través español se volvió a teñir cuatro años después de verde y negro, en la pradera de Valonsadero, con la triple victoria del club Playas de Castellón –los dos absolutos y el relevo mixto-, que en féminas alcanzó su segundo título por un punto, gracias al triunfo individual de su estrella Likina Amebaw. Kwizera repitió victoria en la pradera de Valonsadero y lo hizo en la última zancada sobre el atleta keniata Chekwoni, que le apretó hasta el último metro, con un tiempo de 25.33 en un circuito de 8.800 metros y una temperatura ambiente superior a los 20 grados.