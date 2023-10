Tras dos jornadas sin ganar, el Zamora ha demostrado que es un líder sólido tras el 3-0 con que se impuso este sábado a un Vetusta que fue valiente pero no pudo con una defensa que suma una nueva jornada sin encajar un solo gol.

No salió bien colocado defensivamente el filial asturiano y ya en los primeros minutos vio cómo el Zamora entraba en su área y Mancebo estuvo a punto de marcar, aunque el árbitro anuló su disparo al exterior de la red. Había sido insrtantes después de que Omar se escapase por la izquierda y su centro le llegó a Enol que estaba solo pero no pudo rematar, tal vez agarrado por un defensa, aunque José Antonio Fernández no quiso señalar el más que dudoso penalti.

El Zamora había sacado un equipo poco habitual en el que estaban el central Jesús Muñoz, Sergi Baldrich y el ariete Kun que no tardó en justificar su entrada en el equipo inicial en sustitución de Pito Camacho, habitual en partidos anteriores para Movilla. Fue una falta en la frontal del área, una acción ensayada, en la que Kun se ofreció por detrás de la barrera y pese a estar algo escorado marcó el 1-0 con un tiro raso y pegado al segundo poste.

El partido siguió en una tónica de ida y vuelta, con los dos equipos al ataque sin ningún complejo. Hubo unos momentos en los que el Vetusta consiguió la posesión del balón aunque el Zamora no perdía la compostura y se mantenía sereno atrás esperando su oportunidad. Pero pronto los rojiblancos reaccionaron y protagonizaron varias acciones en las que el balón salía alto o era el portero Marco Suárez el que tenía que intervenir, siempre con acierto. Etxaburu disparaba desde la media luna pero atrapó bien el portero, justo cuando comenzó a llover con fuerza.

La lluvia no enfrió a ninguno de los dos rivales que siguieron protagonizando una primera parte muy entretenida con constantes acciones en una y otra área. Y en este vaivén llegó la gran ocasión del Vetusta para haber empatado el partido antes del descanso. Enol estrelló una falta en la barrera pero recuperó Xavier que se plantó ante Fermín Sobró y estrellaba su disparo en la base del poste.

Seguía lloviendo con intensidad y el partido estaba muy abierto con nuevas acciones de ataque del Zamora que a punto estuvo de marcar, sobre todo en un remate de Baldrich. Los últimos minutos de la primera parte los aprovechó el equipo rojiblanco para atacar por la derecha con Víctor López, pero ni el Kun, ni Baldrich fueron capaces de acertar con la portería en varias acciones que merecieron ser gol.

El partido prometía una gran emoción para la segunda parte, pero pronto duró porque a los dos minutos de la reanudación, una falta desde la izquierda fue rematada de cabeza por Etxaburu, desparcado, al fondo de la red para poner el 2-0 que dejaba escaso margen de actuación al Vetusta.

El técnico asturiano había movido el banquillo en el descanso danto entrada en el campo a Oscar y Aimar, y tras el segundo gol a Santiago e Iván, aunque de nada sirvieron los cambios porque, cuando corría ya el minuto 61, Baldrich se internó por la izquierda, y Etxaburu volvió a anticiparse a la defensa carballona para marcar el 3-0 que suponía la sentencia para un filial valiente pero que no tuvo su día en defensa.

El partido perdió por completo la emoción porque el Vetusta no era capaz de mejorar su juego de ataque pese a que Jaime Álvarez había realizado ya sus cinco cambios. Por su parte, en el Zamora también se movió el banquillo al completo y el encuentro se convirtió en un partidillo de entrenamiento.

Paró la lluvia y ambos rivales se enfriaron dando por bueno el resultado final de 3-0, que supone la confirmación de que el Zamora es un líder sólido pese a que sus rivales se sigan mostrando muy fuertes.