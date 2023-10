David Movilla, técnico del Zamora CF, señaló ayer al término del encuentro de su equipo ante el Deportivo Fabril que el empate logrado en Abegondo es "un punto que suma", más que dos perdidos, para la carrera de un conjunto que ayer "rindió a un gran nivel ante el mejor Fabril" dentro de un partido "intenso y con alternativas". Un duelo en el que, a los suyos, les faltó "algo de colmillo".

"Sí, no cabe duda que es un punto que suma. He visto un buen arranque del Zamora CF en el que durante 16 o 17 minutos las llegadas eran nuestras, las acciones a balón parado, las ocasiones... no les hemos permitido ni correr ni jugar, robando alto. Desde ahí, ellos han buscado alternativas y el partido ha tenido dos direcciones", analizó el técnico vasco, añadiendo: "creo que la primera parte ha acabado el Deportivo Fabril mejor que nosotros, sobre todo porque tenían opciones de correr. Era ahí más difícil llevar el partido y evitar sus peligrosas transiciones".

En cuanto al motivo del 0-0 final, Movilla afirmó: "ha habido alternativas pero nos ha faltado colmillo en el área rival, de acertar en ese último pase y en esa última acción. Pero, también es verdad, que ellos han tenido al final de la primera parte y un mano a mano contra Fermín durante el segundo acto para girar el partido a su favor".

Respecto a las sensaciones tras el choque, el técnico del Zamora CF indicó sentirse satisfecho por el rendimiento. "Ha sido un partido bueno, intenso y con alternativas en el que acabo muy satisfecho por haber jugado ante el mejor Deportivo Fabril porque, de haber jugado el día antes, varios de sus mejores jugadores hubieran estado. Hemos jugado contra el mejor Fabril dentro de las circunstancias que tienen los filiales y, ante ese gran equipo y grandes jugadores, el equipo ha dado un buen nivel", aseveró.