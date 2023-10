La zamorana Sara García ha finalizado la prueba portuguesa del Mundial de Bajas en lo más alto del cajón de la clasificación femenina y firma un top 10 en la general del Mundial.

'"Hoy ha sido una etapa realmente física. He intentado tirar fuerte los primeros kilómetros para intentar remontar los 2 minutos que me separaban del top 5, pero un susto sobre el kilómetro 10 me ha hecho bajar el ritmo; mejor puntuar de cara a la clasificación femenina del Mundial que llevarme un 0" comentaba García, quien ha tenido que recorrer hoy 145 kilómetros de especial que ayer realizaron los coches.

"Los primeros 30 kilómetros han sido matadores... había muchísimas regateras y el terreno estaba super roto. Hoy el recorrido no nos daba tregua; era casi todo muy duro y sólo nos ha permitido descansar unos 40 kilómetros que han ido intercalando de pistas algo más rápidas'" explicaba García, quien pone el foco en las dos siguientes citas del Mundial, la Baja Dubai y la Baja Jordania, donde tratará de seguir remontando posiciones para tratar de alzarse con el título de campeona del Mundo.

Clasificación Sara García SS2:

P1 féminas Mundial

P8 general Mundial

P31 general motos

Clasificación Sara García Baja Do Oeste:

P1 féminas Mundial

P8 general Mundial

P27 general motos

Puntuación actual Mundial de Bajas:

P1. Sarah Khuraibet. 80 puntos (5 carreras disputadas)

P2. Esther Merino. 76 puntos (4 carreras disputadas)

P3. Sara García. 75 puntos (3 carreras disputadas)