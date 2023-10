David Movilla reconocía al final del encuentro que su equipo había sufrido en Ourense y que la jugada del penalti que supuso el 0-1 "ha decantado gran parte de partido". "Nos ha salido bien y ha salido de ahí el penalti, la expulsión, el 0-1 y jugar contra diez. También es muy importante ese gol de Luis antes del descanso sabiendo que nos iban a apretar, no es el primer equipo que hace pasar dificultad al rival con diez jugadores".

Tampoco le dolían paños al técnico del Zamora a la hora de reconocer que incluso con 10 “el rival ha podido meterse en el partido, ha tenido dos ocasiones muy claras aparte de aproximaciones y ha demostrado que no solo tiene buenos jugadores y juega bien, sino que tiene alma”. En ese sentido, el técnico vasco aseguraba que "sabíamos que el rival nos iba a hacer pasar por dificultades y nos ha costado desarrollar la idea que teníamos en ataque. Hemos estado tal vez demasiado bajos en ciertos momentos en los reinicios, queríamos ajustarnos a nivel defensivo, pero es cierto que no queríamos vivir tanto en campo propio y algo no hemos hecho bien y algo ha hecho el rival. No quiero quitar ningún mérito al Ourense porque me ha parecido un equipo extraordinario".

Quiso destacar el técnico del Zamora el colectivo y, aunque felicitó a Luis Rivas, que abandonó el terreno de juego lesionado, recalcó que "la estrella de este Zamora es el equipo y cuando un equipo funciona sus futbolistas se revalorizan y todos son muchísimo más importantes que el entrenador, pero ninguno más que el equipo. Estoy contento por él porque está trabajando de cine, pero la clave es la mentalidad de cómo afrontamos los retos que tenemos por delante y el equipo ha tenido una mentalidad muy correcta porque había peligro de dejarnos llevar e, incluso con 0-2 te pintan la cara porque el rival es un extraordinario equipo".