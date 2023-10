El Zamora CF aplasta al Ourense (0-3)

El Zamora sigue intratable y este sábado conseguía una victoria importantísima ante otro de los equipos potentes del grupo, un Ourense que, quizás, mereció más, pero que pagó muy cara su falta de efectividad. Y es que los locales tuvieron el control del balón durante muchos minutos y suyas fueron las mejores ocasiones, incluso en el segundo tiempo, cuando jugaban ya con un hombre menos por la expulsión de Miguel Prado en el minuto 42. No las aprovecharon los gallegos ante un Zamora bien plantado que, por lo contrario, sacó petróleo de las suyas. Y es que, amén de los tres goles, apenas dispararon los de Movilla entre los tres palos. Etxaburu abría el marcador con un penalti y Luis Rivas colocaba el 0-2 en el descuento de la primera mitad. El tercero llegaba ya en la segunda mitad, en una jugada personal de Priego.

Tenía claro el planteamiento del encuentro el equipo zamorano, con un esquema muy defensivo, bien replegado atrás y dejándole el balón al Ourense, que también desde el inicio de partido se mostró muy acertado en su papel. Los locales tenían el balón y trataban de moverlo con velocidad, pero sin precipitación, tratando de abrir espacios y generando en seguida varias llegadas con peligro al área zamorana, sobre todo en internadas de Jerin. El Zamora acababa abortando el peligro en el área y ya en el minuto 12 avisaba de su peligro al contragolpe, provocando una falta que significó su primer remate a puerta contraria, aunque sin fortuna. La replica la ponía en velocidad Álex Gil, pero la defensa zamorana desviaba el balón a córner.

La posesión, para el Ourense

El partido estaba muy igualado y aunque eran los locales quienes trataban de llevar la iniciativa, la defensa zamorana apenas daba opciones a los locales, aunque Álex Gil y Andrada se asociaron a la perfección y una y otra vez merodeaban el área zamorana. Y así llegaba la ocasión mas clara de los locales en el minuto 39, en un centro de Álex Gil que remata Alberto Gil y despeja en primera instancia la defensa zamorana, que acaba haciendo falta. El penalti era claro, pero el asistente había señalado fuera de juego previo. Y de lo que pudo ser el 1-0 se pasaba en apenas dos minutos al 0-1 cuando el Zamora, en un balón largo, bota el balón en el área y fuerza un saque de banda que bota Carlos Ramos y remata a puerta Ramos, pero el balón lo sacaba bajo palos el jugador local Miguel Prado con la mano. No se lo pensaba el colegiado, penalti y cartulina roja para el jugador del Ourense. Etxaburu no perdonaba y enviaba el balón al fondo de las mallas para adelantar a los suyos al borde del descanso.

Sin embargo, pese a estar con uno menos, el Ourense no bajó los brazos y ya en el descuento de la primera mitad pudo llegar el gol de los locales en una internada de Amin que acaba abortando Fermín saliendo a buscar al jugador local en otra jugada polémica en la que reclamaron penalti los locales, pero el balón ya estaba fuera cuando contacta con el jugador local Fermín. Y mientras, el Zamora subió rápido la pelota en otro balón largo que llegó al área en dos toques y que Luis Rivas aprovechó para colocar el 0-2.

Le tocaba al equipo gallego tratar de remontar el partido con un hombre menos y apostaba el técnico local por dar entrada a un segundo delantero. Lo intentaban desde el inicio los locales, que en el 48 obligaban ya a intervenir a Fermín, muy seguro el meta del Zamora, que en el 54 y el 55 sacaba de nuevo el balón, en dos buenos remates de Álex Gil, primero tras una internada de Andrada y luego en un centro de Palmás.

No se notaba en el terreno de juego que el Ourense estuviese en inferioridad numérica, los gallegos seguían teniendo el balón y buscaban con insistencia la portería de Fermín ante un Zamora que, con un central menos tras la salida de Muñoz en el descanso, sufría para sacar el balón de su área.

Trataron los de David Movilla de cortar el ritmo del partido, bajando las revoluciones y durmiendo el juego ante un Ourense que no se rendía, pero al que cada vez le costaba mas enarbolar juego ante un rival que recuperó la contundencia en defensa y que, aunque seguía sin generar ocasiones, parecía no sufrir tanto. Solo en algunos balones largos de Priego llegaba el peligro de los zamoranos, que no conseguían, sin embargo, enlazar el último remate. Y sería precisamente Priego el que diese muestras de su enorme calidad firmando el tercero de los zamoranos en el minuto 73 en una jugada personal en la que se planta en el área y marca.

Siguió intentándolo el Ourense hasta el final, aunque pocos esperaban ya que los locales remontasen el encuentro y tampoco en sus últimas ocasiones encontraron acierto los locales. Tampoco renunció al cuarto el Zamora CF que sigue intratable e imponiendo su ley.