David Movilla, técnico del Zamora CF, huyó de la euforia por la quinta victoria y señaló que "rindiendo así", como hizo el Coruxo CF "se pueden escapar muchos puntos" y que el cuadro rojiblanco "debe mejorar" en todos los aspectos de cara al futuro.

El técnico señaló que "haya o no récord" en cuanto al inicio de liga, su equipo "no tiene ese objetivo". "El foco -el suyo- está puesto en el rendimiento, no pierdo ni un segundo en esos datos", indicó, apostillando al respecto: "y si bien el resutado es consecuencia del rendimiento y hay que felicitar al equipo por la victoria y la portería a cero, tenemos que pedir disculpas a la afición por como se atacó en la primera mitad y se defendió en la segunda".

"No me gustó nada a nivel ofensivo la primera mitad porque no leímos bien como atacar. Y, en la segunda mitad, si bien atacamos mejor, también es cierto que hemos defendido muy mal, tanto con cuatro como con cinco atrás", aseguró David Movilla, apuntando que el equipo "no supo desarrollar ese cambio de estructura" a cinco defensores del que no se arrepiente y que se ha trabajado poco. "Defendiendo así no encajaremos un gol, encajaremos más", apuntó, recalcando: "tenemos que hacerlo mejor, podemos hacerlo mejor y vamos a hacerlo mejor".

Pito Camacho: "Lo importante no son los goles, son los tres puntos"

Por su parte, Pito Camacho, bigoleador ayer y que reconoció sentir «un gran orgullo» al corear la afición su nombre, señaló en rueda de prensa tras el partido: «Nunca me he puesto nervioso por no marcar porque me preocupa el trabajo del equipo y que se gane, y las cosas salgan. Hoy, sin salir las cosas como quisimos, los tres puntos se quedan en casa y eso es lo importante».

«Es una alegría enorme y algo muy difícil tener este inicio pero creo que hay que ser humilde e ir paso a paso, trabajando para que las cosas salgan», aseguró también el ariete, afirmando que el aliento de la afición «te ilusiona y te motiva aún más para sacar fuerzas», como las que mostró ayer.