La zamorana Lara Arias es la primera mujer superintendente encargada del campo donde se disputará la Ryder Cup, la máxima competición mundial en el mundo del golf que enfrenta a los equipos masculinos de Estados Unidos y Europa. Será este fin de semana en el Marco Simone Golf & Country Club, en las afueras de Roma, donde lleva trabajando durante tres años con este trascendental objetivo que, a sus 33 años, supone el culmen de su carrera como cuidadora de campos de golf.

Al tiempo que desarrollaba una brillante carrera como atleta en carreras de fondo, Lara Arias cursó los estudios de Ingeniería Forestal y pronto se decantó por el mundo del golf realizando prácticas en los mejores campos españoles y posteriormente fue becada para adquirir una gran experiencia en el circuito norteamericano, la meca mundial de este deporte. Además se doctoró en la pasada edición de la Ryder celebrada en París formando parte ya del equipo que cuidó el campo.

Es pues una "greenkeeper" -es miembro de la Golf Course Superintendents Association of America (GCSAA)- sobradamente preparada y capacitada para esta labor que es trascendental en cualquier competición golfística. Han sido tres años de duro trabajo tras la renovación del campo romano y que tendrán su culminación, no sólo con la Ryder, sino también con un premio muy superior, el embarazo de su primer hijo -una niña- que nacerá en el corto plazo de dos meses. Un embarazo que no ha supuesto ningún problema para que todo esté a punto en el Marco Simone para que mañana comience la competición.

Arias ya recibió las primeras felicitaciones hace solo unos días de algunos jugadores del equipo de Europa que visitaron el campo romano y ella misma ha reconocido que, en un principio, no entendía si le felicitaban por su trabajo o porque vaya a ser madre, y ella tiene bien claro que no quiere que el embarazo pueda empañar la labor profesional que ha volcado en el Marco Simone estos años.

"Estoy feliz de estar embarazada durante la Ryder Cup. Es muy especial. Me estoy cuidando, asegurándome de que el bebé esté sano, pero la Ryder Cup es mi prioridad. Probablemente el día después de la Ryder Cup me daré cuenta de que estoy embarazada y a punto de tener un bebé”, declaró hace unos días en la revista especializada GCM.

La zamorana perfeccionó sus conocimientos adquiridos en la Universidad de Valladolid, dando el salto a la Universidad Estatal de Ohio: "Ella me impresionó desde el principio", dice Mike O’Keeffe, gerente interno global de Ohio State y miembro de GCSAA desde hace 27 años. “Cuando hizo su solicitud, también envió un vídeo que había montado ella misma y le puso música. Así es como se situó por encima de la competencia. Ella siempre fue más allá. Siempre".

Su primer contacto con la Ryder Cup se produjo cuando se inscribió como voluntaria en la Ryder Cup 2016 en el Hazeltine National Golf Club en Chaska, (Minnesota), donde conoció al también español Alejandro Reyes, su prometido y ahora director del Marco Simone.

El equipo de cuidadores del campo romano lo componen 23 personas, pero son cerca de 100 los voluntarios para la Ryder Cup. Las instalaciones se encuentran cerradas al público desde agosto y estas últimas semanas han servido para que los equipos de USA y Europa conozcan el Marco Simone cuyo acondicionamiento hubo que adelantar para estas visitas con el personal de campo.

Jon Rahm: "Pagaría por jugar aquí"

El golfista español Jon Rahm, uno de los líderes del equipo europeo en la Copa Ryder que se celebra desde el próximo viernes hasta el domingo en Roma, declaró que "pagaría" por jugar un torneo como este, ya que es una "semana muy divertida". "Es increíble. Cuando lo has hecho un par de veces, casi sabes qué esperar, y en cierto modo, la sensación de anticipación por la Ryder Cup, se acentúa un poco más sólo porque sé y sabemos lo que va a venir esta semana y lo divertido que va a ser", dijo en rueda de prensa en el campo Marco Simone en el que se celebrará la competición. "Lo mejor de la Copa Ryder, aparte de ganar, obviamente, es entrar en esa sala de equipo y ver a todos estos grandes golfistas reunirse y ser parte de un equipo, ser amigos y tener un vínculo realmente especial y único durante toda la semana. Esos recuerdos que creas van a durar toda la vida, y las amistades y los lazos se hacen aún más fuertes. Es muy divertido formar parte de ello", añadió. El español, campeón del Másters de Augusta y del US Open, desveló que pagaría por jugar esta semana. "Ni siquiera sabía que teníamos dinero. Lo siento, no tenía ni idea, así que sí. A mí no me tienen que pagar por venir aquí y actuar delante de la gente, para ser honesto", apuntó.