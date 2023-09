David Movilla se mostró cauto por el brillante comienzo de la Liga que está protagonizando el Zamora CF que dirige y muestra un enorme respeto por el Guijuelo, con el que se disputará el liderato este domingo en el Ruta de la Plata: "Lo afrontamos de igual manera que si no tuviésemos seis puntos o si viniese otro rival: con la mente puesta en lo que depende de nosotros, en nuestro rendimiento y sabiendo que ésto no acaba más que de empezar". Movilla cree que sus jugadores muestran "la misma ilusión que teníamos hace dos semanas y con ganas de volver al Ruta y volver a conectar con nuestra gente de esa manera".

Respecto al Guijuelo, el entrenador vasco, recordó que ya posee la referencia del partido de pretemporada en el que el resultado fue de empate a uno "aunque ellos fueron superiores, como reconoció su entrenador y con lo que yo estoy de acuerdo salvo en los primeros 20 minutos que estuvimos algo mejor, yo creo. Esta es la tercera temporada con Mario Sánchez al frente y están protagonizando grandes temporadas, con grandes inicios. Cmo recién ascendidos , el año pasado, estuvieron a nada, a un gol de de jugar el playoff. Y este año como ellos mismos han verbalizado, no tienen una plantilla con más recursos más recursos , en balón parado, con más ritmo que les hace ser un equipo más potente de lo que eran en temporadas pasadas. Es un histórico de la tercera categoría del fútbol español si bien desde la remodelación y el descenso que sufrieron, les ha hecho volver a sus orígenes, a hacer una buena captación y a tener buenos jugadores, algunos de ellos con pasado aquí en Zamora, gente, que le tenemos un gran recuerdo, gran afecto personal y a mí personalmente me parece un equipo que ya no es una sorpresa, es una realidad".

Movilla insistió en que el Guijuelo "es un claro aspirante a estar entre esos cinco primeros puestos y que destaca por sus grandes inicios en las últimas temporadas, como el que ya están teniendo este año. Por eso nos va a exigir el máximo y creo que es una buena piedra de toque para ver también en qué punto estamos nosotros".

El entrenador del Zamora espera con ilusión este partido contra el Guijuelo porque "lo que sí tengo muy claro es que la identidad de un equipo es el motor del mismo y eso es para mí lo más importante. No obstante hay otros registros que no hemos sido capaces de desarrollar por las circunstancias que hemos vivido los dos últimos partidos y no sabemos si eso mismo vamos a poder llevarlos a cabo contra el Guijuelo. Estamos hablando de un equipo con una gran solidez defensiva y que seguramente nos dificulte sobremanera nuestra idea de lo que tenemos o que queremos hacer. Pero nosotros vamos a dificultarles lo que ellos pretendan".

"Tras estos dos partidos ellos son mejor equipo de el que eran en pretemporada, pero nosotros también somos un mejor Zamor aunque estamos todavía lejos del mejor nivel que pueda dar este equipo".