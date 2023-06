“Es duro. Estamos jodidos. Nadie quiere perder”, decía Carlos Alcaraz, que apareció ante los periodistas con una gorra calada y con pocas ganas de sonreír. No puso excusas. “Duele bastante irse de la pista de esta manera, en unas semifinales de Grand Slam”, destacaba el joven tenista murciano.

Había pasado poco tiempo tras la derrota ante Djokovic para entender lo sucedido. “He entrado más tenso de la cuenta, y no he sabido relajarme. He estado así todo el partido. Si no te intentas quitar esa tensión desde el principio, luego pasa factura. La intensidad de los dos primeros sets ha sido muy grande y Djokovic te exprime en cada punto”, insistía.

Evitar errores

Alcaraz quería “ser positivo” después de la derrota. Evitó hablar de ningún error en la preparación de la semifinal o en esos descansos que hacía sin entrenar el día antes de los partidos. En teoría, eran para recuperar el cuerpo y hacer físico. No le ayudaron ante Djokovic. “Tenemos la emoción a flor de piel, todos. Habrá momento de hablar todos de lo que ha pasado hoy”, destacó.

"Ha sido complicado controlar los calambres. Primero la mano, luego las piernas, y luego todo el cuerpo. Toca entrenar más. La experiencia se queda en mi mente para que estas situaciones pueda manejarlas mejor de lo que lo he hecho", admitía.

Sin reproches

Sobre su decisión de seguir jugando lesionado valoró que hubiera sido peor retirarse. “Me hubiera dolido más. He intentado buscar soluciones. En el tercer set estaba muy complicado, pero en el cuarto tenía un uno por ciento de posibilidades y he intentado aferrarme a ello. Pero jugar contra Novak en estas condiciones era muy complicado".

La actitud de Djokovic celebrando los puntos no le pareció reprochable a Alcaraz. “Cada jugador es como es. No es fácil cerrar los partidos en situaciones así y eso te ayuda a no bajar la intensidad. Lo ha hecho bien. Yo también lo haría” .

Pendiente de Queen's

Alcaraz tiene previsto regresar este sábado mismo a Murcia para descansar unos días y decidir si viajará a Londres para jugar el torneo de Queen’s (19 al 25 de junio) para preparar la temporada de hierba y jugar en Wimbledon (3 al 16 de julio).