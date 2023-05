El Recoletas hará mil kilómetros más el curso que viene

El Recoletas Zamora incrementará sensiblemente el número de kilómetros que tendrá que realizar en la próxima temporada en la Liga Challege tras la llegada a la competición de Unicaja Málaga, Almería y Mallorca.

La próxima liga variará bastante su composición, especialmente en la zona Norte de la que desaparecen los dos representantes gallegos que eran Ferrol y Celta de Vigo, junto al vasco Azkoitia, desplazamientos de mediana distancia para el Zamarat, aunque también se elimina el de Córdoba que descendió. Por otra parte, regresa el Leganés que supone un desplazamiento cercano para el equipo naranja.

Por contra, entrarán en la Liga Challenge tras ascender desde Liga Femenina 2 los lejanos Unicaja Málaga y Almería, y también se suma el Azul Marino Mallorca que ha ocupado la plaza que deja el Clarinos Canario que ha renunciado a este categoría.

Pocos desplazamientos relativamente cercanos tendrá que realizar el Zamarat en la próxima temporada: el extremeño AlQazeres y los madrileños Alcobendas, Real Canoe y el recién descendido Leganés. De media distancia habrá que considerar los dos rivales valencianos: Picken Claret y Paterna; y el navarro Ardoi.

Y a partir de ahí se sucederán los larguísimos viajes a Cataluña: Lima Horta de Barcelona y Joventut de Badalona. Habrá que bajar a Andalucía a Málaga, Estepona y Almería.

Y en tres ocasiones, el Recoletas Zamora saldrá de la Península para enfrentarse en Tenerife al Vega Lagunera; en Mallorca, al Azul Marino, y en Melilla a Lasalle.

Los equipos que desaparecerán en la próxima campaña suponen 1.697 kilómetros por carretera, una cifra muy parecida a los que llegan: Málaga, Almería y Leganés, que suman 1.800. Pero también tendrá que viajar el Zamarat a Palma de Mallorca, un viaje que tendrá que realizarse seguramente en avión.

Por lo que respecta al nivel deportivo, resulta difícil de calibrarlo a estas alturas en la que los equipos todavía no han comenzado a confeccionar sus plantillas. En todo caso, el Recoletas Zamarat volverá a partir entre los candidatos a jugar la fase de ascenso. Si no hay sorpresas, Joventut de Badalona volverá a estar muy arriba, como también lo está todos los años Alcobendas. Málaga y Almería son dos ciudades con capacidad para presentar equipos competitivos, y Estepona también debería elaborar un buen equipo después de una temporada poco afortunada, un caso similar al de Melilla que no acertó con la plantilla inicial y cuando quiso reaccionar era ya muy tarde. Promete además el Azul Marino mallorquín que no ha podido ascender en la cancha y se ha quedado con la plaza del descendido Clarinos, de donde se trajo a Gabi Ocete, una de las mejores bases españolas de la última década, que regresa a su tierra natal y a la ex del Zamarat, Alejandra Quirante.

Mientras tanto, el CD Zamarat dedica estos días a cerrar las cuentas de la temporada y al tiempo ya ha comenzado la directiva a negociar con nuevos patrocinadores. Además, en el plano deportivo, el club naranja continúa a la espera de recibir una contestación a la oferta de renovación que se le ha presentado al entrenador Ricardo Vasconcellos que se encuentra con la selección nacional de Portugal con la que ha ganado este jueves un amistoso contra Luxemburgo (64-71) y ayer, al cierre de esta edición, volvía a repetir el mismo encuentro. El lunes y martes pasados, Portugal perdió contra Hungría por 79-65 e 61-57.