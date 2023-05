Un racismo puntual pero "normalizado" en el fútbol de Zamora

"Putos negros ¡cómo corren!". "Ese negro no tiene la edad que dice". "¡Joder con el negro!". Son ejemplos de frases que los integrantes del equipo Internacional de Zamora han escuchado en muchos encuentros de Liga durante los últimos meses y que "aunque quien lo dice lo considera un simple chascarrillo, a los jugadores les afecta" porque atenta contra ellos.

Así lo explica el entrenador de este conjunto de categoría Provincial integrado únicamente por extranjeros que opina que en muchos casos se "ha normalizado la ofensa", y con estas frases que se escuchan jornada tras jornada queda patente. Manu Álvarez ha sido por segunda temporada consecutiva el responsable de banquillo de un plantel formado por futbolistas de India, Paquistán, Zambia, Costa de Marfil, Senegal, Marruecos, Egipto…. que llegan a la capital del Duero en un proyecto que aúna la formación deportiva con la académica, y en el que una de las primeras pautas que les dan va dirigida a prevenirles sobre lo que pueden escuchar, pero no solo en el terreno de juego. "Ellos, en muchos casos, asumen lo que les decimos y no podemos cambiarlo", añade el técnico.

La realidad actual es que el ya conocido como "caso Vinícius", por los insultos recibidos por el jugador del Real Madrid durante el partido disputado en Mestalla el pasado fin de semana, ha despertado conciencias y ha puesto el foco en un verdadero problema que se vive en muchos estadios de fútbol, y también en otros recintos deportivos. Ofensas, vejaciones y faltas de respeto por el color de piel han llegado a ser un habitual hacia el jugador brasileño, aunque el madridista no es el único que ha sido diana de los racistas que muchas veces ocupan su asiento en las gradas de forma impune. Lamentablemente estos casos existen en el fútbol, y en muchas actividades cotidianas que traspasan el deporte, y Zamora no es, ni ha sido, una excepción, aunque afortunadamente (no por ello menos grave) son casos puntuales que hasta el momento se han atajado con mucha celeridad.

"Lo consideran chascarrillos o gracietas pero ofenden"

En el caso concreto del Internacional de Zamora, el responsable de banquillo no justifica de modo alguno esos "chascarrillos o gracietas que algunos pronuncian con el objetivo de hacer la broma" pero también admite que suelen dejarlo pasar, salvo en una ocasión dentro del campo en el que un rival se refirió uno de sus pupilos como "mono". "El árbitro no lo escuchó, pero al final del partido sí hablamos con él para preguntarle si le parecía algo normal lo que había hecho", apuntó Álvarez quien tiene claro que los tintes racistas sí existen.

Aunque sí el más numeroso, el Internacional no es el único club de la provincia con jugadores de color en sus filas. Ejemplos hay en prácticamente todas las categorías, desde los más pequeños hasta Segunda RFEF.

En el Zamora CF este año no ha habido que lamentar casos de este tipo, aunque en el pasado uno de sus integrantes, Martín Mapisa, sí vivió una situación denunciable cuando estaba cedido en el Llanera y le profirieron calificativos del tipo "mono" o "macaco" que se reflejaron el acta. En aquel momento, el portero de Zimbabue aseguró que "no me afecta para nada que me llamen negro. Al revés, me ayuda a coger fuerzas", pero no es excusable, como tampoco lo son los improperios recibidos por el exrojiblanco Moha en un partido con el Salamanca UDS correspondiente a la Liga Regional de Aficionados.

Con todo, y de forma oficial, en la última campaña se han presentado dos incidencias en con carácter racista en el fútbol zamorano. Así lo corrobora el máximo responsable del balompié, Alfredo Rodríguez Santa Cecilia, quien también es vicepresidente de la Federación de Fútbol de Castilla y León y deja claro "si pasa algo, me entero a los tres minutos". Ambos sucesos fueron en el fútbol base y contra menores de edad, situaciones que deben desaparecer por completo si quieren que el fútbol siga siendo el "deporte rey".

Sancionado tras oír "vete a tu país, ruso de mierda"

El pasado curso 21-22 el CD Villaralbo contó en sus filas con Virgil, goleador que nunca recibió ninguna palabra ofensiva por su color de piel, pero, sin embargo, este año sí lo ha sufrido un jugador del filial azulón de nacionalidad rusa.

Fue, tal y como cuenta el presidente de los villaralbinos, Juan Ramón Saludes, en un encuentro de Liga Provincial cuando el jugador escuchó cómo un rival le decía: "ve a tu país, ruso de mierda". "Ahí, el jugador se dio la vuelta, agarró al árbitro y le dijo ¿lo has oído? El colegiado dijo que no, expulsó a nuestro jugador y lo sancionaron con cuatro partidos. Recurrí, pero nos dio igual", explicaba el mandatario de los azulones quien no cree que haya un verdadero problema de racismo en el fútbol zamorano sino un problema de insultos y faltas de respeto que "no se pueden justificar" en los que se utiliza como arma arrojadiza lo que más pueda molestar al contrario, a quien lo recibe.

Dos incidentes en toda la temporada y una denuncia archivada

El caso más mediático de racismo en el fútbol zamorano en los últimos meses ocurrió en febrero y fue contra un jugador alevín del CD Amor de Dios cuya familia, en connivencia con la entidad, denunció haber sido víctima de frases xenófobas en un encuentro en los campos de Valorio.

El joven jugador escuchó como se dirigían a él como "negro de mierda" y así se reflejó en una denuncia que terminó por ser archivada y sin consecuencias para unos responsables que nunca aparecieron.

Lo cierto es que ese acto despertó la repulsa de todos los clubes y del fútbol base en general, además de la Delegación Provincial y Federación de Fútbol de Castilla y León desde donde anunciaron sanciones ejemplares para todo aquel que atente con la integridad de una persona.