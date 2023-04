El entrenador del Zamora Enamora, Saulo Hernández se lamentó ayer, no tanto de perder ante un gran equipo como es el Prat, sino de no haberle puesto las cosas difíciles como sí lo han hecho con otros rivales sus jugadores: "Hemos sido nosotros los culpables y lo primero que quiero es pedir perdón a todos, a la afición, porque no se puede jugar tan mal al baloncesto. Hacía mucho tiempo que no tenía esta sensación como entrenador y me da una rabia tremenda porque los chavales son un diez como equipo. Lo he dicho por activa y por pasiva, trabajan tremendamente, es uno de los mejores si no el mejor vestuario que he tenido a todos los niveles. Y en el día más importante del año, y delante de nuestra afición, el partido que hemos hecho ha sido horroroso". Saulo Hernández reconoce que Prat "es mejor que nosotros pero es que hoy hemos perdido 26 balones, 26 balones en un partido de baloncesto profesional, jugándote un playoff. Y les hemos dado 11 rebotes ofensivos, es decir, les hemos dado 37 posesiones a ellos. Con mucha diferencia, lo mejor del partido es el resultado con muchísima diferencia. En condiciones normales, este partido creo que era para haberlo perdido de 40. Ahora mismo tengo una decepción encima tremenda y en ningún caso es decepción contra los jugadores".

Pese a todo, el entrenador zamorano fue rotundo al afirmar que "ahora vamos a ir a ganarles por 17. No lo concibo de otra manera, no veo otra otra manera de afrontar un partido como éste porque es lo que jamás he hecho y no voy a hacerlo en una semifinales por el ascenso. Hoy han sido mejores y ahora, dentro de seis de siete días, tenemos la oportunidad de ganar por 17 puntos en un partido de 40 minutos. Si hoy en día en el baloncesto actual hablamos de que jugadores con este físico y con este talento son capaces de enjugar diferencias grandes en relativamente poco tiempo, 40 minutos es un mundo. Tendremos que ir paso a paso intentarlo hacerlo perfecto, esperando que les salga un partido malo y ver si podemos tener opciones. Entiendo que todas las probabilidades van en nuestra contra, lo sé, pero en ésto consiste el deporte". El entrenador del Zamora Enamora no salvó ni siquiera el primer cuarto de su equipo: "En el primer cuarto parecía que estamos parejos pero cometimos un montón de errores. Sí parecía que estábamos parejos, pero desde el minuto 1 fue un desastre. A nivel de juego hoy el Club Baloncesto Zamora ha hecho probablemente el peor partido de la temporada en el día más importante. Igual que la otra semana dije que chapó por los chavales que habían dado su mejor versión, pues hoy hemos dado la peor y me incluyo y ya está. Analizar el partido de verdad, me cuesta hoy un montón. Me da una rabia tremenda porque cuesta mucho llegar hasta aquí", concluyó Saulo Hernández.