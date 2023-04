Carlos Alcaraz revalidó por segundo año consecutivo el Barcelona Open Banc Sabadell. Y lo hizo con una exhibición. En 78 minutos se deshizo de Stefanos Tsitisipas al que se impuso por 6-3 y 6-4. El esperado espectáculo de ver a los dos grandes favoritos luchando por el título solo lo dio el tenista murciano.

Por tercera vez Tsitsipas se marchará de Barcelona con el premio del finalista en su bolsa. Si en 2018 y 2021 fue Rafael Nadal quien venció, esta vez fue el heredero del balear, ausente por lesión, quien le tumbó.

Para Tsitsipas jugar en tierra es como pintar sobre un lienzo para Alcaraz es una batalla. En ese contrapunto la final empezaba con todos los alicientes de un enfrentamiento entre dos tenistas de estilos diferentes, ambos con golpes poderosos, velocidad de bola y una variedad de recursos tácticos para desbordar al rival.

Sin oposición

Pero el realidad fue otra. Desde el primer momento Alcaraz entró a la pista sabiendo como ganar el partido. Lo dijo el día anterior publicamente. Forzar al revés del griego era el objetivo. Pero le tenía reservadas otras sorpresa. Buscó el ganador de derecha en cuanto Tsitsipas jugaba corto y le rompió con su especialidad, la dejada.

En el primer set ganó 6 de 7 (1-4 del griego), en momentos decisivos. De nada le sirvió a Tsitsipas ser el primero en romper (1-2). Alcaraz recuperó el ‘break’ en el siguiente juego (2-2) para tomar el mando con una segunda rotura (5-3) y rematar la primera manga en 39 minutos.

Nada cambió en la segunda manga. Tsitsipas volvió a ceder su servicio (3-2), después de un magistral lob de . Hacía ya rato que el tenista griego deambulaba por la pista sin encontrar fórmulas plantar la batalla que había prometido el sábado.

“No tengo miedo”, había asegurado. No se notó. Nunca pudo estar a la altura de Alcaraz que le ganó por cuarta vez consecutiva. No solo eso fue la décima final que pierde en un torneo de categoría 500. Su juego no fluyó como le gusta al griego y quien pintó otro lienzo victorioso en la central del RCT Barcelona fue Alcaraz para 477.795 euros de premio y la segunda réplica en la 70 edición del torneo Godó .

Alcaraz suma el tercer título del año tras Buenos Aires e Indian Wells y el noveno en su palmarés con Umag (2021), Rio de Janeiro, Miami, Barcelona, Madrid y Abierto de Estados Unidos (2023).

Tsitsipas se queda con la tercera final en Barcelona, a solo una de Guillermo Vilas y David Ferrer.

La batalla por el número 1

La victoria de Alcaraz en Barcelona le coloca a 365 puntos (565) del número 1 que continúa siendo Novak Djokovic con 7.240 puntos.

El Godó se queda en casa.

Carlos Alcaraz revalida el título tras imponerse a Tsitsipas en dos sets 6-3 y 6-4, con una superioridad abrumadora. #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/xg6GCQevx2 — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) 23 de abril de 2023

El tenista serbio seguirá al frente de la clasificación dos semanas más a pesar de darse de baja en el Masters 1.000 de Madrid, donde defendía 360 puntos y Alcaraz los 1.000 como campeón. Si el tenista murciano hiciera el doblete Barcelona-Madrid, se quedaría a solo 5 puntos del número 1.

El asalto de Alcaraz al número 1 podría darse en el Masters 1.000 de Roma dónde el año pasado no jugó y Djokovic defiende 1.000 puntos como campeón.