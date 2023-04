Vinicius asegura que se siente ofendido por los insultos racistas que recibió en Son Moix durante el partido contra el Real Mallorca del pasado 5 de febrero. El jugador del Real Madrid ha comparecido este martes como perjudicado ante la jueza que investiga a un aficionado bermellón por un delito de odio. El brasileño ha asegurado que el ambiente en el estadio del Mallorca no fue especialmente hostil y que en la mayoría de campos ocurren este tipo de hechos. El acusado, por su parte, ha admitido en su declaración que llamó "puto mono" al futbolista, se ha mostrado arrepentido y ha pedido perdón.

El jugador madridista ha declarado durante un cuarto de hora ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, Martina Mora. Lo ha hecho a través de videoconferencia desde su domicilio. En su comparecencia, ha explicado que no escuchó concretamente el grito del aficionado de 21 años que está acusado, pero que tras tener conocimiento de esos insultos se sintió ofendido y perjudicado. En este sentido, no ha renunciado a la posible indemnización que pueda corresponderle. También ha señalado que estas situaciones se repiten habitualmente en los estadios españoles y que el ambiente en Son Moix no fue diferente.

El sospechoso, que ha prestado declaración ante la jueza durante algo más de media hora, ha reconocido ser el autor del grito racista que captaron las cámaras de televisión que retransmitían el partido. Se ha mostrado arrepentido y ha pedido perdón por su comportamiento. El joven tiene abierta otra causa judicial en Palma por insultos similares al jugador del Villarreal Samu Chukwueze.