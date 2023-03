El Zamora Enamora de ciclismo no vivió, en líneas generales, el fin de semana esperado, y las cosas no salieron como se hubiera deseado en el GP Primavera de Ontur, tercera fecha de la Copa de España élite y sub-23. A pesar de ello, como en la cita inaugural de Don Benito, sobresaldría la figura de Gabriel Ochando que volvía a meterse en el top-15 de una carrera de la competición nacional.

El viento albaceteño daba forma a los temidos abanicos con 80 kilómetros aun por recorrer, pillando mal posicionados a la mayoría de los ciclistas del conjunto zamorano. Algunas de las principales bazas en la carrera manchega como Óscar Rota y Jorge Gálvez quedaban descartados muy pronto, pero sí conseguía filtrarse en el grupo cabecero el madrileño Gabriel Ochando. Finalmente, acabaría triunfando un pequeño corte del que saldría Diego Uriarte como triunfador del día, mientras que Ochando cruzaba la línea de llegada en 14º lugar dentro de un segundo grupo donde viajaban los hombres importantes de la Copa de España.

Impresiones del director de la escuadra

Iván Rodríguez, director del Zamora Enamora, hablaba al acabar de la dureza de la prueba de Ontur. “La gente se piensa que, al no haber grandes puertos, esta es una jornada sencilla y nada más lejos de la realidad. La de Ontur es una de las carreras más duras del calendario, donde el viento siempre hace de las suyas y los ciclistas sufren muchísimo. Es verdad que era algo que sabíamos y cuando se han producido los abanicos no hemos sabido estar delante. Día para tomar nota y aprender de los fallos que se hayan podido cometer. Eso sí, Ochando ha vuelto a demostrar que está a un nivel altísimo, y esa alegría no nos la quita nadie”.

Completaba el fin de semana competitivo José Hernández, que un día antes participaba en el Memorial Carlos Cubillos de Rivas-Vaciamadrid. El madrileño, aunque participando sin apoyo de compañeros, realizaba una gran carrera y acababa en sexto lugar, subiendo al podio como segundo clasificado entre los sub-23.