David Domínguez, ciclista del Zamora Enamora, ha demostrado estar en un momento dulce de su carrera. El catalán capitaneó al equipo zamorano en el díptico de Sabadell, su localidad de residencia, estando ambas jornadas en la pelea por la victoria, y haciendo soñar que pueda conseguirse el tan ansiado y merecido premio del triunfo el próximo fin de semana cuando se celebrarán las dos clásicas zamoranas.

Junto a Domínguez, estuvieron en el comienzo de la competición de las Grans Clàssiques catalanas otros tres ciclistas del Zamora Enamora como Jorge Gálvez, Pau Torrent y Óscar Rota, los cuales también tuvieron un papel destacado. En el Trofeu Joan Escolà, disputado el sábado, fue Jorge Gálvez uno de los animadores de la prueba dando forma a la fuga del día.

En el momento clave del día, la subida al Collet de Lligabosses, sería David Domínguez el encargado de tensar la prueba, siendo únicamente otros dos corredores capaces de aguantar su ritmo. En la recta final de Sabadell, tan solo sería superado por el ruso Egor Igoshev. Por detrás, Gálvez acabaría firmando una meritoria 11ª posición.

Desarrollo parecido el que se vivía al día siguiente en la 93ª edición del Campionat de Sabadell, con David Domínguez volviendo a intentar romper la carrera, aunque esta vez con él harían los últimos kilómetros otros cuatro ciclistas. El jefe de filas del Zamora Enamora intentaba en varias ocasiones demarrar y dejar de lado a sus rivales, pero se veía incapaz y nuevamente los corredores rusos del CC Catalunya-Barcelona hacían valer su gran punta de velocidad en el sprint del quinteto.

A pesar de dar al palo en ambas ocasiones, David se mostraba muy satisfecho con su rendimiento: “Es verdad que queda un sabor agridulce, porque me hacía mucha ilusión ganar en mi casa, corriendo delante de mis amigos y familiares, pero ha sido imposible soltar a mis rivales. Después, hay que ser realistas y contra la potencia de Igoshev o Smirnov al sprint, no hay nada que hacer. Eso sí, estas dos carreras me dan mucha confianza para afrontar el próximo Trofeo Caja Rural-GP San José de Zamora, que es uno de los grandes objetivos del equipo en este inicio de campaña”.

También Manuel Campesino, responsable principal del equipo, avisa de la gran semana que se viene para el Zamora Enamora de ciclismo: “Esta semana, a partir del miércoles, haremos una pequeña concentración con todo el equipo y además realizaremos en la Diputación de Zamora la presentación oficial este jueves a las 11h, para luego participar en nuestras dos clásicas. Tenemos opciones de optar a todo, con corredores rápidos y en gran momento como Pau Torrent, Gabriel Ochando y Óscar Rota que pueden hacerlo muy bien en el Trofeo Ayuntamiento de Zamora, y con David Domínguez y Jorge Gálvez, que han demostrado que les viene como anillo al dedo un recorrido tan duro como el que les aguarda el domingo camino de Muelas del Pan. Ojalá conseguir esa primera gran victoria y hacerlo en casa”.