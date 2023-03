El noruego Karsten Warholm, que ya fue campeón bajo techo en Glasgow 2019, volvió a subirse a lo más alto del podio continental de pista cubierta en Estambul (Turquía) en los 400 metros, tras una carrera en la que el palentino Oscar Husillos, que ganó en 2021, fue cuarto.

Warholm demostró su condición de favorito a la victoria con una carrera impecable en la que no dio opción a la sorpresa, fue siempre por delante del resto de corredores y acabó parando el crono en 45´´35. Segundo fue el belga Julien Watrin y tercero el sueco Carl Bengtström.

Husillos, ‘el expreso de Astudillo’, no pudo revalidar su corona europea lograda hace dos años en Torun (Polonia) al concluir cuarto con 46´´24 y ser penalizado por correr en la calle dos.

"Las ideas del campeonato eran diferentes pero creo, y es cien por cien seguro, que perdí la opción de medalla al no ganar la primera eliminatoria. Aún así es una final más, ya van tres seguidas, y hoy puedo decir que lo he luchado hasta el final. He intentado quitar al checo (Matej Krsek, quinto) y pegarme a Julien Watrin (segundo) porque iba a ser el tercero en la segunda vuelta, pero vi que acabó mejor que ayer conmigo", dijo el exatleta del Vino de Toro Caja Rural.

La británica Laura Muir logró su tercer título de campeona de Europa de pista cubierta en Estambul (Turquía) en los 1.500, tras una carrera que dominó desde el principio y ganó con autoridad y en la que la catalana Esther Guerrero, con marca personal, finalizó cuarta, y la ganadora de la Milla Urbana de Zamora, Águeda Marqués, séptima.

Muir, gran dominadora de la distancia a nivel continental, conquistó su tercera medalla de oro europea de pista cubierta en 1.500, tras las victorias en Belgrado 2017 y Glasgow 2019, a las que se suman los dos títulos europeos al aire libre en Berlín 2018 y Múnich 2022.

Realizó su mejor marca la gerundense Esther Guerrero (4:04.86), que este año batió su propio récord de España de la milla con 4:24.92 en Boston (Estados Unidos), logrando de paso la mejor marca española del año en 1500 metros con 4:06.70.

"Estoy muy contenta. Era muy importante venir aquí y sentirme competitiva. He quedado cuarta pero me he encontrado muy bien. Es un año diferente, muy distinto, pero he aprendido mucho durante el año anterior, y me ha ayudado ahora", dijo Guerrero, en alusión a la grave lesión que tuvo hace un año tras la que reapareció en la Milla de Zamora, en octubre.