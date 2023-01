Un exjugador del Zamora CF triunfa en la Kings League de Piqué. El que fuera centrocampista del club rojiblanco, Nacho Castro, está viviendo una etapa en su carrera que nunca imaginaría cuando decidió hacerse entrenador. Tras ser despedido del UD San Fernando, el técnico avilesino no podía hacerse con un banquillo hasta la próxima temporada, pero de repente le apareció una oportunidad inesperada.

«La primera vez que me llamaron les dije que no, por si me iba a entrenar fuera. Pero insistieron y me acabaron convenciendo», reconoce el asturiano, actual entrenador del Ultimate Móstoles, equipo que triunfa en la Kings League, competición creada por Gerard Piqué que está dando mucho que hablar.

Tanteado por otro club

El central catalán ha reunido a doce creadores de contenido para crear una liga de fútbol siete en la que se miden futbolistas escogidos mediante un draft. Cada equipo tiene su propio entrenador y Castro forma parte del Ultimate Móstoles, conjunto de DjMaRiiO, youtuber con más de ocho millones de seguidores. «Al ser una persona que crea contenido sobre fútbol ya le conocía de antes. había visto algún vídeo y entrevista que ha hecho», reconoce el avilesino, que tiene controlado el mundo de las redes sociales, ya que bajo sus órdenes ha tenido a jugadores como Kolderiu (youtuber y guardameta) y Pedro Benito (tiktoker y delantero). «Durante la semana intercambio opiniones con él de cara al domingo. Es una persona super agradable», explica el técnico, que también fue tanteado por Perxitta, youtuber con casi tres millones de seguidores.

En boca de mucha gente

La Kings League se disputa todos los domingos en Barcelona, algo que a Castro le viene como anillo al dedo, ya que reside en la Ciudad Condal. «No me preocupa lo que me pueden decir por esto. Cuando me apunté me decían que igual podría perder credibilidad, pero nunca se sabe si esto puede ser para bien o para mal», confiesa el entrenador, que está disfrutando de una experiencia que le ha puesto en boca de mucha gente.