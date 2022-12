El Recoletas, con lo puesto, tumba al líder

El Angel Nieto vivió este domingo uno de los partidos que pasarán a la historia del CD Zamarat, un partido en el que el equipo naranja tuvo que superar todas las adversidades en forma de lesiones y terminó apabullando (73-46) al que, hasta el momento, había sido el mejor equipo de la Liga Challenge. Con una Isa Latorre brillantísima, una Neka imparable en la pintura y una impecable actuación del resto de las jugadoras, el Baxi Ferrol se vio impotente y en ningún momento pudo frenar la enorme eficacia de las zamoranas ni superar una defensa que no paró de robarle el balón durante los 40 minutos.

El partido prometía emoción, y no defraudó ya desde los primeros minutos en los que ambos equipos respondieron al lugar que ocupan en la clasificación de la Liga Challengue, con un Baxi Ferrol que se adelantaba en el marcador con un triple de Fequiere y un Recoletas que respondía con dos canastas de tres puntos. La lógica tensión traía consigo numerosos errores en los lanzamientos de ambos rivales aunque, cuando parecía que Recoletas estaba entonando su juego con 8-5, el marcador electrónico decidió pararse y el encuentro estuvo detenido durante unos 15 minutos.

Y del parón salió beneficiado el equipo naranja frente a un Baxi que parecía haberse enfriado y lo acusó cediendo una desventaja de ocho puntos, un 18-10 con el que se cerraba un cuarto que había durado 39 minutos.

Al comienzo del segundo cuarto, Ferrol seguía descentrado frente a una gran defensa zamorana que maniataba su juego interior. Lino López tuvo que pedir tiempo muerto en el minuto 12 con 25-12 y poco después, con una Neka Ezeigbo imparable, el Recoletas alcanzaba su máxima ventaja con 31-14. Fue el punto de inflexión porque Baxi pareció centrarse un poco más en la defensa interior y comenzó su remontada. Contribuyó a la mejora del Universitario la lesión que sufría Viky Llorente en una rodilla, aunque a duras penas, las zamoranas, ya con el banquillo muy justo, lograron salvar los diez puntos de ventaja al descanso.

Muy negro se presentaba el encuentro de cara a la segunda parte, con un Recoletas que tan sólo disponía de siete jugadoras profesionales para medirse con un rival que contaba con once, con la ventaja que se le suponía de cara a continuar con su remontada. Pero el pabellón Angel Nieto casi se vino abajo nada más reanudarse el encuentro con dos triples seguidos de Isa Latorre que dejaron paralizadas a las gallegas con 48-32. Recoletas redobló su eficacia en defensa y comenzó a borrar de la pista a su rival que no paraba de perder balones. Lino López quemó las naves con un nuevo tiempo muerto que no sirvió para nada porque la exhibición naranja no decreció y el partido quedó sentenciado con el 63-38 con que se cerró el peor cuarto en la historia reciente del Universitario que solo había sido capaz de anotar seis puntos en los diez minutos.

Las fuerzas estaban ya muy justas en el bando zamorano y el Baxi pareció algo más centrado al comienzo del último cuarto. Pero Isa Latorre se encargó de ir matando el partido poco a poco con posesiones largas e incluso poniéndole una bandeja en toda la cara a una de las mejores centers de la Liga como es la norteamericana Jenna Allen.

Y el Recoletas, pese al enorme desgaste, no bajó la guardia porque puede resultar fundamental el basketaverage al final de la Liga. Aún así, hubo tiempo para que disfrutase de un ratito de juego la zamorana Claudia Vicente y el partido se cerró con un increible 73-46.