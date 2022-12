Tras el derbi provincial y el merecido parón en la competición, la Tercera División de Fútbol Sala vuelve a la carga y el InterSala y el River está ya en capilla para los últimos compromisos oficiales del año.

Por lo que se refiere al Euronics Caja Rural tiene un final de 2022 de los más exigente. Los de Juanito, actualmente segundos en la tabla con 22 puntos, se desplazan a casa del líder, el San Cristóbal (25 puntos). Será el momento para que la plantilla zamorana saque a relucir su mejor versión y llegue a las navidades colíder del grupo.

No será una tarde fácil para los del InterSala, que deberán evitar cualquier concesión defensiva ante una plantilla que no perdona errores y que a día de hoy no conoce la derrota.

Por su parte, el River FS juega mañana domingo en casa, en un pabellón Manuel Camba (12.00 horas) que acogerá su choque frente al Cuéllar que llega ubicado en la quinta posición frente al noveno puesto de la plantilla de Cala que confía en despedirse con buenas sensaciones.