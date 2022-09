César Villafañe, director deportivo del Zamora CF: “Teníamos que cambiar de raíz todo lo que había”

César Villafañe, foco de las críticas el curso pasado, inicia una nueva temporada como director deportivo del Zamora CF. El responsable muestra su total confianza en el entrenador y la plantilla para lograr el ascenso, y recuerda que esto es una carrera de fondo.

–Por fin empieza una nueva temporada para el Zamora CF, será en Segunda RFEF como estaba previsto ¿cómo la afrontan? Se entiende que con todo el curso pasado totalmente digerido.

–Sí, todo eso quedó atrás. No podemos estar lamentándonos de lo que pasó el año pasado. Hemos hecho un poco de reseteo, una plantilla prácticamente nueva, y con ilusión y ganas de que el club vuelva a estar donde creo que tiene que estar.

–El año pasado se hablaba mucho de una falta de acoplamiento entre los jugadores, también se había cambiado a buena parte de la plantilla ¿no temió repetir errores?

–Es verdad que el año pasado se hicieron bastantes cambios, pero para esta temporada, con todo lo que había pasado, sí teníamos claro que teníamos que cambiar de raíz todo lo que había. Al final, los malos resultados te llevan al descenso, ya se habían enquistado cosas y queríamos cambiarlo. Todo pasaba por hacer esta pequeña revolución.

–Solo repiten dos jugadores ¿no se pudo retener a nadie más?

–En algún caso se intentó, pero eran jugadores que no querían jugar en la categoría, y ahí no podemos hacer nada. Fueron pocos casos porque queríamos cambiar bastante.

–Sobre la categoría, hasta hace poco había opciones de ser repescados en Primera RFEF, ¿contó con ello?

–Como no dependía de nosotros, era bobada pararse a pensar eso. Tampoco me parecía normal que una categoría naciese coja. Pero como tampoco es mi categoría, no tengo que hablar de ello.

–¿Cómo vivieron la espera y el aplazamiento mientras se resolvía el “caso Dux”?

–No fue lo mejor para el equipo por el tema de planificación y que empezamos con un partido menos, pero ya está.

–Volviendo al equipo, ¿qué Zamora vamos a ver este año?

–Ya tenemos la plantilla hecha al perfil de jugador que quiere Yago Iglesias, y será como se ha visto en pretemporada. Partidos que dominas, que dominas con balón, sometes al contrario y sobre todo en casa nos tenemos que hacer fuertes y que el equipo contrario sufra. Estoy contento con la plantilla que se ha hecho.

–El Zamora CF es uno de los favoritos.

–No me gusta decir esa palabra. En el fútbol donde hay que demostrar que eres favorito es en el campo porque nadie te regala nada. Ya se lo he dicho a los jugadores y al cuerpo técnico, que todo lo que se diga de fuera y los adjetivos que nos quieran poner no sirven de nada porque donde te lo tienes que ganar es en el campo. A día de hoy, partimos todos iguales.

–Conociendo todas las plantillas, ¿Qué equipo ve fuertes?

–Hay equipos fuertes como nosotros o incluso más, y otros que no se cuenta con ellos y van a estar arriba, porque eso siempre pasa. Este año está el Coruxo que tiene una plantilla con jugadores que llevan 6 años jugando juntos, el Real Avilés, el Valladolid Promesas, Arenteiro, Bergantiños, que el año pasado hizo una grandísima temporada, el Cristo jugó play-off de ascenso… Creo que hay muchos equipos y va a haber otros que no se cuenta con ellos y van a estar arriba. A día de hoy no hay favoritos.

–En el objetivo no se esconden, es el ascenso.

–Lo hemos dicho desde el principio. Yo lo dije cuando empezó la pretemporada, pero también dije que no iba a volver a decir esa palabra porque es repetitivo y no ganamos nada. Todo el mundo sabe el objetivo que tenemos, tanto el cuerpo técnico como la plantilla y trabajadores del club, y ya se sabe el mensaje.

"Cada vez que pase una jornada que haya un espectador más"

–¿Cómo anima a la afición para que vuelva a disfrutar del Zamora CF?

–No les podemos pedir nada, lo único que vayan viendo al equipo domingo a domingo, y yo creo que se van a ilusionar. En estos encuentros de pretemporada, y en Copa RFEF, así lo ha hecho saber la gente que ha venido al fútbol, que les ha gustado lo que han visto, y esperamos refrendarlo durante los partidos de Liga. Así, cada vez que pase una jornada que haya un espectador más.

–Usted fue uno de los más cuestionados el año pasado, incluso el presidente salió en su defensa, ¿cómo se siente en su relación con la masa social?

–Yo me siento igual que hace dos años. Nunca salí a nada, y cuando era foco de las críticas, que también lo entiendo y respeto, tampoco salí. Esto es parte del trabajo, para lo bueno y para lo malo, lo que digo es que ni a las buenas voy a salir, ni a las malas tampoco.

–También Yago Iglesias tiene sus detractores que alegan que llegó en noviembre y no cumplió con el objetivo.

–Yo con Yago estoy muy contento, por todo el trabajo que estamos haciendo, por el día a día, sé cómo se trabaja, tiene una idea de fútbol que me gusta mucho y creo que es un grandísimo entrenador. El año pasado es verdad que no conseguimos el objetivo con él, pero cuando reflexionas más allá de eso, analizas todos los puntos que hizo cuando llegó, eran puntos de salvación. Es verdad que teníamos un debe muy grande cuando llegó él pero el trabajo que hizo con una plantilla que no estaba hecha para él, fue un gran trabajo.

–A falta de jugar la primera jornada aplazada, se debuta en liga ante el Laredo, ¿se pondrá la gente nerviosa si no se suman los primeros tres puntos?

–Eso no lo sé, pero los que no nos tenemos que poner nerviosos somos nosotros. No podemos mandar sobre la gente, ni para bien ni para mal. Tenemos muy claro el camino, de septiembre a mayo. Si estamos pensando ya que esto es una final, mal vamos. Esto es una carrera de fondo y se trata de llegar al final, a mayo, primeros, no de mirar qué pasa el domingo. Todos queremos que el comienzo sea bueno porque eso va a hacer que el equipo crezca más rápido pero tampoco hay que ponerse nerviosos si las cosas no salen.