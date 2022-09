Por fin, y con una semana de retraso según lo previsto inicialmente por toda la polémica creada con el “caso Dux”, el nuevo Zamora CF echa a andar en Liga. Recién descendido y con una plantilla potente en la que solo continúan dos futbolistas del pasado año (Juanan y Dani Hernández), en el equipo rojiblanco no se esconden y dicen a las claras que lo único que les vale es el ascenso, y es que solo permanecer sería un fracaso para las expectativas que hay creadas a su alrededor. Lo dijo el presidente del club del Duero, Víctor de Aldama, hace pocos días en unas declaraciones en las que se mostraba satisfecho con la plantilla que se había confeccionado para este nuevo curso 22-23 y que está hecha no para mantenerse, sino para dar el salto de categoría o incluso para haber jugado en Primera RFEF si hubiese sido necesario. “Me parece una plantilla estupenda y para ascender, no hemos hecho una plantilla para mantenernos”, recalcó el máximo responsable de la entidad zamorana.

Lo que también es una evidencia es que los rojiblancos, después de un curso anterior en el que pagaron la novatada, ocupan un papel importante en el Grupo 1 de Segunda B y son claros favoritos al ascenso, aunque no son los únicos. A pesar de saber cuál es su reto, en el cuadro zamorano son conscientes de que se enfrentarán a rivales potentes. Compostela, Coruxo, Real Avilés… y otros que puedan ir de “tapados” y son, a priori, los principales obstáculos de los Yago Iglesias. Mirando el mapa del grupo noroeste, en el que están incluidos los rojiblancos, es inevitable ver su semejanza con la extinta Segunda División B, aunque ahora en la Segunda RFEF son 5 grupos de 18 equipos cada uno que están más lejos del fútbol profesional, en el cuarto escalón de la estructura ideada por la Federación. COMPOSICIÓN DEL GRUPO Así, los zamoranos se enfrentarán a los gallegos del Compostela, Bergantiños, Lugo B, Coruxo, Ourense y Arenteiro, seis equipos que, como gallego, Yago Iglesias debe conocer a la perfección, una circunstancia que será más que positiva a la hora de preparar los encuentros. También se suman al grupo cuatro asturianos como el Real Avilés, Unión Popular Langreo, Oviedo Vetusta y Marino de Luanco; tres cántabros que son el Rayo Cantabria, Laredo y Gimnástica Torrelavega, y los castellano y leoneses en la categoría, salvo la Segoviana que fue incluida en el grupo de Madrid: Guijuelo, Real Valladolid Promesas, Burgos Promesas y Cristo Atlético. Con estas premisas, y aunque confían en su potencial, en el Zamora son conscientes de que no todo será fácil ni un camino de rosas, sino que habrá tiempo para partidos y resultados complicados que no deben alejarles del camino que tienen marcado, que es el del ascenso, ya sea de forma directa o en play-off. Sobre las ganas de celebrar con la afición un salto de categoría habló el capitán, Dani Hernández, quien admitió que después de un año como el pasado, hay necesidad de disfrutar con el mes de mayo como colofón final.