Pablo Monteso, director deportivo del Caja Rural: “Teníamos estudiada la victoria de Mulu”

El director deportivo del Caja Rural, el zamorano Pablo Monteso, había asegurado en declaraciones a La Opinión-El Correo de Zamora que ayer podía ser un buen día para conseguir la victoria con Mulu HaileMichael, y todo salió como estaba previsto pero la victoria se les escapó en los últimos metros: “Sólo faltó rematar. El equipo se ha portado fenomenal en una etapa que ha sido durísima para ser, además, la primera de la Vuelta y más para mis tres corredores de primer año que lo han dado todo. El calor ha sido horroroso, no sé cuantos botes de agua y bolsas de hielo que hemos gastado. Ha sido una etapa dantesca”.

“Veníamos con Mulu, nuestro hombre más fuerte, lo ha demostrado y la pena ha sido que la meta no se adaptaba a sus características -añadió el director del Caja Rural-. Arrancó después de Matellanes, donde habíamos hablado, en el último repecho que quedaba, y Serrano fue más fuerte. Darle la enhorabuena al Eolo y mañana, a intentarlo otra vez. Pablo Monteso, no descarta que este jueves, en la subida de Fermoselle pueda volver a tener opciones su equipo, aunque queda muy lejos de la meta de Bermillo: “Nuestra baza será más la de Lubián, con el alto de Ladairo, el de la Canda y el final en Hedroso que es donde podemos estar delante. Serrano también viene del mundo del profesionalismo de Italia, pero Mulu es un poco más escalador que él, pero Serrano es uno de los mejores sub 23 de Europa y estamos viendo mucho nivel en esta Vuelta”.