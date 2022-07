Javier Serrano, líder de la Vuelta Ciclista a Zamora: “Dos de dos y a ver si seguimos la racha”

Javi Serrano está siendo la gran atracción de la Vuelta a Zamora y será complicado que alguien pueda arrebatarle el maillot amarillo que ha ostentado en las dos primeras jornadas.

El corredor madrileño cuyo hermano Gonzalo milita en el Movistar profesional, se mostró feliz por esta nueva victoria, tal vez por lo exigente que ha sido: “Estoy muy contento. El equipo me ha ayudado mucho, estoy muy bien y quería aprovecharlo aunque por el calor ha sido durísimo con momentos de hasta 45 grados. Dos de dos y a ver si seguimos la racha”. Serrano recordó que en el segundo puerto, que era muy duro, ya nos fuimos tres corredores, pero luego nos hemos vuelto a juntar todos porque a la mayoría le ha afectado el calor y se produjo un parón muy grande. A la mayoría del pelotón le ha afectado el calor y muchos estaban mal. Se escapó entonces Raúl González, pensaba que iba a llegar, le he pedido a mi equipo que pusieran un poco de ritmo y han hecho una labor excepcional. A ellos tengo que agradecerles que han sido los que lo neutralizaron finalmente”. Mulu atacó y Serrano tuvo claro que se iba con él: “Es un corredor muy bueno que me acaba de ganar en la Vuelta a Extremadura, sabía que tiene buenas piernas y que si se movía tenía que estar con él, y así fue. Sabía que estábamos todavía muy lejos de la meta, pero hemos hablado de ir a tope los dos y aunque nos alcanzó luego Eric Fagúndez, salió todo bien para mi y estoy muy contento”, añadió el corredor que además de líder absoluto es el primer sub 23 de la carrera. “Quiero ir día a día y no pensar en más cosas. Mañana será otro día y disfrutaré la carrera de hoy”.

UN CORREDOR COMPLETO

Por último, el líder del Eolo Kometa reconoció que está demostrando ser un corredor muy completo: “Me considero un corredor bastante completo, soy rápido y la montaña la paso como puedo, pero me defiendo más o menos bien en todos los terrenos. Además no había ganado nunca un contrarreloj por lo que estoy muy contento estos días”.