Aitor Blanco: “Queda una batalla por el play-off y hay que ganarla sí o sí”

Aitor Blanco se ha erigido como uno de los jugadores más importantes de la plantilla de este Caja Rural Atlético Benavente FS. Con sus goles y el talento que atesora y del que hace gala cada vez que salta a la pista se ha ganado el cariño de una afición que desde el principio lo ha tenido como uno más de la tripulación del barco de Chema Sánchez. Este sábado el equipo tiene una cita con la historia, pues puede meterse por méritos propios en el play-off de ascenso a la máxima categoría del fútbol sala español. Aitor es consciente de la importancia de este partido y tiene claro que el equipo y él mismo darán todo lo que tengan para dar esa alegría a una afición que los ha acompañado desde el principio de tan exigente y dura temporada.

–El equipo tiene este sábado la oportunidad de meterse en el play-off de ascenso a Primera División. ¿Cómo se encuentra el vestuario ante una cita de tal categoría?

–El vestuario se encuentra tranquillo, haciendo lo de siempre. A lo largo de la temporada, efectivamente, hemos conseguido encadenar buenos resultados que nos han llevado a estar en los puestos de arriba, y hemos conseguido depender de nosotros mismos en la última jornada. Intentaremos ganar con la afición que tenemos. Al final es trabajar y trabajar y, si tiene que caer, pues caerá. Tampoco es hacer más que lo que veníamos haciendo hasta ahora.

–¿A principio de temporada esperaban llegar hasta aquí?

–No. Empezamos la pretemporada muy mal, los cuatro primeros partidos de liga solo sacamos un punto y las mentes estaban puestas únicamente en la salvación. Después, poco a poco hemos ido sacando puntos e incluso victorias en campos complicados, y eso nos ha terminado dando esta oportunidad, así que evidentemente hay que aprovecharla.

–Según tengo entendido, estuvo a prueba en verano con el Atlético Benavente y, finalmente, entró en la plantilla. ¿Cómo se sintió cuando lo supo?

–Al final fueron muchas llamadas con Chema, que siempre me ha tratado muy bien. Le debo todo, porque me ha dado la oportunidad de estar en este equipo. Me dijo en su día que fuera a entrenar, que estaba de prueba. Entrenando allí con ellos me acogieron como uno más del equipo, como si no estuviera a prueba y eso al final es mucho mejor para el jugador. Me sentí muy cómodo, todos me arroparon, mis actuaciones convencieron al cuerpo técnico. Para mí es un sueño, porque yo estaba en Segunda B el año pasado y jamás pensé que iba a acabar jugando en Segunda División.

–¿Cómo valoraría la temporada del equipo hasta este momento?

–Creo que se han cumplido los objetivos. Es una temporada muy buena, pero ahora vamos a por el sobresaliente. Queda una batalla y hay que ganarla sí o sí para darle a la afición lo que se merece. Han estado partido tras partido con nosotros, ganemos o perdamos, y hay que darles una alegría.

–¿Y la suya en particular?

–Como te he comentado, para mí es un sueño estar en esta categoría, que este año ha sido súper dura porque hay muchísimo nivel. Al principio me sentía un poco alejado, hasta que cogí el ritmo de partidos y demás, y poco a poco me he ido asentando, marcando goles y cogiendo importancia. Valoro mi temporada muy positivamente porque al final ayudo al equipo a conseguir los objetivos y hay que seguir.

–Durante la temporada ha habido momentos muy duros, como ha comentado, por ejemplo, a principio de temporada, o en los partidos contra Mengíbar y Leganés. ¿Cómo consiguió Chema Sánchez sacar al vestuario del pozo durante esos malos momentos?

–Efectivamente. Hemos tenido baches muy duros, sobre todo el de principio de temporada que creo que fue un punto de inflexión. El míster nos transmitía tranquilidad. Nos decía que quedaban muchos partidos, que la temporada es muy larga, que hay que trabajar, que si se cree al final acaban saliendo las cosas y llegando los resultados y así ha sido. Cada entrenamiento es intensidad pura, vamos siempre al límite, y al final en los partidos eso te hace competir al cien por cien. Un poco de intensidad y un poco de intensidad para que las mentes no se vayan por otro lado, y han acabado saliendo los resultados. Después de lo de Mengíbar teníamos un partido muy complicado contra Zaragoza y lo sacamos adelante en casa, y después de lo del Leganés jugábamos en Alzira contra el cuarto clasificado y conseguimos sacar un empate. Al final después de los golpes, el equipo se ha repuesto muy bien y eso es lo que nos ha hecho estar a estas alturas en la quinta posición.

–Desde fuera, se ve que Chema es intensidad pura. ¿Cómo se vive esto desde dentro?

–Habrá gente a la que no le guste, o que le parezca excesivo o “extramotivado”, pero a nosotros lo que nos hace, tanto en entrenamientos como en partidos, que estemos metidos al 100% cada segundo. La intensidad que mete no te deja salirte del partido ni un segundo, y eso es muy positivo para el equipo porque están los doce jugadores metidos en el partido y todos va a dar la cara por el equipo.

–Si no me equivoco, está viviendo en Valladolid y cada día viaja hasta Benavente para entrenar. ¿Le cuesta mucho compaginar su trabajo y su vida allí con ir cada tarde a entrenar con el equipo en Benavente?

–Efectivamente. Este año estoy viviendo en Valladolid, y voy y vengo con otros dos compañeros que están trabajando aquí y bueno, toca hacer kilómetros. Es la ilusión del fútbol sala. Al final no cuesta compaginarlo porque es una buena hora. Entrenamos a las ocho, y hay días que igual salimos un poco más tarde o un poco antes, pero es como otro trabajo y hay que darle la misma importancia que a cualquiera. Tienes un compromiso con el equipo y tienes que cumplirlo. Al ir con otros dos compañeros se lleva bien, porque vas hablando y te sientes más cómodo.

–¿Cómo se encuentra a nivel personal?

–Como el día que llegué, la verdad. No me creo más que nadie ni menos que nadie. Soy uno más del equipo, intento ayudarle en lo que pueda y, personalmente, la verdad es que estoy bastante bien.

–¿Cansado, tal vez, después de una temporada tan exigente física como mentalmente?

–Ciertamente, ha sido una temporada muy dura, deportivamente y psicológicamente, pero como los resultados han ido saliendo hacia delante, la cabeza te anima a seguir. Evidentemente necesitamos un descanso, como todo el mundo que trabaja, pero vamos a seguir hasta el final e intentaremos luchar por el ascenso.

–Y ya para terminar, en caso de lograr la clasificación para el play-off, ¿habrá celebración?

–La verdad es que no hemos hablado nada de eso. Al final te clasificas para el play-off y después te viene otro partido, en el caso de que entremos, no sabemos si como cuartos o quintos, por si tenemos que ir a Peñíscola o a Antequera. No sé si habrá celebración. Evidentemente nos vamos a alegrar muchísimo porque no estaba en nuestra mente conseguir el play off, pero la posibilidad se ha dado y nos vamos a dejar la piel por entrar.