El Atlético Benavente Caja Rural afronta otra final

Hoy sábado, el Centro Deportivo Municipal La Granja de Zaragoza abrirá sus puertas para acoger, a partir de las 18:45, el encuentro correspondiente a la trigésima tercera jornada de la categoría de plata del Fútbol Sala español. El Full Energía Colo Colo Zaragoza FS recibe a un Caja Rural Atlético Benavente FS que se la juega.

Los de Chema Sánchez consiguieron acceder a la quinta plaza y afianzarse en ella tras una racha de cuatro victorias consecutivas, incluida la conseguida en casa frente al campeón, el Noia Portus Apostoli FS o el contundente 10-4 que los blanquiazules endosaron a Unión África Ceutí FS. No obstante, el Caja Rural Atlético Benavente vio mermada su ventaja sobre el CD El Ejido Futsal de cinco a dos puntos tras la derrota en casa frente al Atlético Mengíbar FS la pasada jornada.

Ahora, los de Chema Sánchez necesitan ganar pues, de no hacerlo, y si los almerienses se imponen a O Parrulo Ferrol FS, le arrebatarán tan codiciada plaza, quedando un punto por encima. Los zaragozanos, dirigidos por Alfonso Rodríguez, son novenos, cinco puntos por debajo de los benaventanos.

Además, llegan al encuentro tras haber sumado tan solo cuatro de los últimos quince puntos disputados, habiendo sufrido dolorosas derrotas como el contundente 3-8 que les endosó O Parrulo Ferrol FS o el 5-1 de Peñíscola FS.

FUERTES FUERA DE CASA

A pesar de todo, sigue siendo un equipo fuerte en casa, que solo ha perdido tres de los dieciséis encuentros que ha disputado como local. Este dato no es nada halagüeño para el Caja Rural Atlético Benavente, que durante toda la temporada ha venido sufriendo más como visitante, habiendo perdido siete de los dieciséis encuentros jugados lejos de La Rosaleda; sin embargo, eso parece ser cosa del pasado, pues los de Chema Sánchez no pierden fuera de casa desde el pasado 26 de febrero, cuando el Barça B se impuso a los blanquiazules por 4-2.

El Caja Rural Atlético Benavente FS quiere seguir soñando con acabar la temporada en una quinta plaza que se ha ganado por méritos propios.

El combinado blanquiazul ha sabido superar todos y cada uno de los escollos que una temporada tan exigente y complicada a todos los niveles ha ido poniendo. Lesiones, parones, partidos aplazados por la situación sanitaria, etc.; nada ha podido frenar las aspiraciones de un equipo que parece no tener techo.

Además, es de destacar el retorno de Malaguti para los últimos partidos de la temporada. Su larga lesión, no obstante, parece que no hubiera ocurrido, pues el pívot benaventano no ha dejado de marcar goles desde su regreso, lo cual no hace sino dar esperanzas al Caja Rural Atlético Benavente FS, que necesita de todos sus jugadores enchufados y con el máximo acierto para ir sumando de tres en tres en un momento de la temporada en el que una victoria puede suponer la diferencia entre soñar a lo grande y permanecer en la mediocridad.

Hay que tener en cuenta también que el encuentro que midió a ambos equipos en la primera vuelta, disputado en La Rosaleda, se saldó con victoria benaventana, por un 9-5 en un partido que hizo las delicias de la multitud de aficionados que aquel día desfilaron por La Rosaleda.

LEJOS DE SU AFICIÓN

Si bien esta vez el Caja Rural Atlético Benavente FS no podrá contar con el apoyo de su incondicional afición, está claro que los blanquiazules darán todo de sí para conseguir regresar de la expedición a tierras mañas con los tres puntos en el zurrón y permitir seguir soñando al equipo y, por ende, a la afición. Una afición, además, que no ha parado de dejarse la garganta para animar a su equipo ni cuando peor estaban las cosas durante la temporada, cuando nada parecía salir bien y el play off parecía un sueño inalcanzable. Hoy, después de todo, el Caja Rural Atlético Benavente FS está tocando ese sueño con la punta de los dedos y, si mantienen la buena dinámica de juego y resultados, puede acabar convirtiéndose en realidad.