La concentración parcelaria de Fermoselle: "¿Qué va a pasar con mis tierras?"

¿Qué va a pasar con mis viñas centenarias situadas al lado del río?, ¿Y si no quiero concentrar mis tierras? ¿Seguiremos siendo propietarios de las parcelas no concentrables? ¿Cómo acredito mi propiedad si no tengo escritura? Cuando está a punto de cumplirse el plazo de los trabajos de investigación e identificación de propiedades para realizar la concentración parcelaria en Fermoselle, laten dudas, temores e incertidumbres entre los vecinos afectados por este histórico proyecto.

En ese contexto, el Ayuntamiento de Fermoselle ha celebrado un acto informativo con alcaldes y vecinos de pueblos que reúnen características y singularidades parecidas a las de la villa sayaguesa. En el excepcional marco de la iglesia de Santa Colomba, el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, se hizo acompañar de sus colegas de los municipios salmantinos, y también ribereños, que ya tienen aprobada la concentración parcelaria, como son Pereña, con su regidor Luis Rodríguez, y Vilvestre, con Juan Ángel Gorjón, junto a dos vecinos. "Estos pueblos son nuestro espejo, con un territorio prácticamente idéntico y similitud de cultivos como almendros, olivos o viñedos que crecen en un microclima al abrigo del río Duero" apuntó el fermosellano.

"Estamos en el umbral de un acontecimiento importantísimo para Fermoselle" proclamó José Manuel Pilo, quien apeló a "superar diferencias y temas políticos o ideológicos, para mirar por el interés común y luchar por el desarrollo y el progreso del pueblo". Aunque hay vecinos que ya han presentado sin objeciones la documentación necesaria para concentrar sus parcelas, también existen propietarios renuentes sobre el desarrollo de un proyecto que afecta a 5.380 hectáreas, aportadas por 2.190 propietarios en 12.851 parcelas. "Hoy las parcelas son de un tamaño medio de 45 áreas y se pretende que las resultantes de reemplazo tengan al menos una superficie de 1,5 hectáreas, al pasar de esas 12.851 a 3.942" explicó el alcalde fermosellano.

Luis Rodríguez entró directamente en harina con un dato revelador. "En Pereña, parcelas de reemplazo de 21 hectáreas se han vendido por 45.000 euros, a unos 2.000 euros la hectárea. Esa tierra, posiblemente procedentes de cortinas, hace 15 años si la regalan no la había cogido nadie". El alcalde defendía la concentración porque, "de entrada pone en valor el suelo, permite saber dónde tenemos las parcelas y disponer de un documento de propiedad".

A diferencia de Fermoselle, en este pueblo salmantino el Ayuntamiento es propietario de una gran superficie, entre ella la zona de arribes "que sí se concentró, por tanto la Administración tiene obligación de dar entrada a las parcelas, donde no se concentra no".

Respondiendo al sentir de muchos afectados, el alcalde de Pereña expuso que "los propietarios pensamos que entregamos a la concentración lo mejor del término municipal y cuando recibimos la parcela de reemplazo nos parece lo peor. Esa es una realidad que la vamos a vivir porque cada uno pone en valor lo suyo, pensando que lo de los demás no vale nada. Y no es así, creo que si se hace una buena reclasificación se compensa lo uno con lo otro".

Para Juan Ángel Gorjón, "una de las cosas fundamentales de la concentración son los caminos" explicó desde su experiencia como agricultor y ganadero, y la vivencia de niño, cuando tenía que entrar a los olivares "con la carga al hombro o en caballerías. Si se hubiera hecho antes la concentración no se habría ido tanta gente joven del pueblo" defendió el alcalde de Vilvestre.

A su lado, el teniente de alcalde, Francisco José Gorjón, quien ha vuelto al pueblo confiado en las expectativas que abre la agrupación de tierras. "Me fui a trabajar a la restauración y he podido volver como nuevo agricultor y ganadero con ovejas. La concentración es futuro para los jóvenes porque aporta más producción, menos costes y la revalorización del suelo. Yo tenía 20 hectáreas en Arribes y no sabía ni dónde estaban. Gracias al proceso las tengo reunidas en un mismo punto, consigo mayor producción y trabajo la finca con una buena accesibilidad".

Vista general de Fermoselle y sus terrenos al fondo / S. C.

Con la experiencia ya en marcha, los representantes salmantinos intentaron clarificar dudas. "Las parcelas trabajadas y limpias se valoran más que las perdidas, lógicamente" aclararon a un fermosellano. "Con un baremo de 1 a 8, la Junta Pericial que forman técnicos y vecinos elegidos entre los propietarios, es la que hace la clasificación del suelo en función de cómo se encuentre" precisó el alcalde de Pereña. "Si hay olivos o viñas abandonadas, no van a tener la misma clasificación que un terreno trabajado".

"No estoy en contra de la concentración, pero quiero que respeten mis viñas" alegó un viticultor con viñas centenarias y una bodega perteneciente a la DO Arribes. Igualmente se transmitió la contrariedad por la exclusión de la concentración de zonas cercanas al río, "donde está la mayoría de la aceituna de Fermoselle y la de mayor calidad. ¿Qué pasa, que no quieren gastarse dinero en hacer caminos hasta las zonas mejores? En este pueblo más del 60% de los olivos están en las costas de los ríos y es una vergüenza que se pierda esa aceituna porque es una riqueza" reivindicó un vecino.

El alcalde de Fermoselle aclaró que desde el Ayuntamiento "hemos pedido que no solamente se dote de caminos y otras infraestructuras a la zona a concentrar, sino también al territorio que no se concentra. Porque es ahí donde está nuestro mayor capital, al abrigo del Duero. Esa es una reivindicación. Y además pensamos que una concentración sin un plan de regadío se queda coja. Nosotros tenemos agua y, al igual que en Portugal, queremos que se aprovechen los recursos naturales. Ahí es donde nos vamos a batir el cobre. Los caminos son los que dan valor a los olivares en las zonas del arribe".

Los alcaldes salmantinos precisaron que "los propietarios de viñedos o almendros que quisieron que sus fincas permanecieran en su propiedad, se les respetó". La identificación de las parcelas es otra de cuestiones que genera controversia. "Tengo unas 25 hectáreas en varias decenas de parcelas y mi sorpresa es que para identificarlas solo me valen las escrituras o el cuaderno particional de las herencias".

Tanto el alcalde de Pereña como de Vilvestre coincidieron en que "si no había conflicto de intereses, es decir otra personas reclamando la misma propiedad, valía cualquier documento que acreditara esa propiedad, no necesariamente la escritura. Evidentemente, si hay conflicto es cuando tienes que justificarlo".

"Cuando tienes una parcela sin documentación, primero hay que decírselo a los técnicos y buscar cualquier forma de acreditar que esa parcela es tuya" precisó Pilo.

"¿Qué pasa si tenemos caseta de aperos en las fincas o alambradas, postes?" inquirió otro propietario. "Cuando se asignan las parcelas de reemplazo, la Junta da un plazo para retirar de las antiguas todos los elementos que quieras sacar. En mi pueblo, en alguna parcela el nuevo propietario pactó con el anterior el tema de la caseta" aclaró Luis Rodríguez ante la gran concurrencia, lo que confirma el interés y calado del proyecto por el que Fermoselle lleva décadas batallando.

El calendario marcado por la Administración fija hasta finales de abril el plazo para que los propietarios presenten la documentación. "Es muy probable que se amplíe, pero conviene no relajarnos y realizar los trámites lo antes posible" apeló el alcalde fermosellano.

