Vítor en la Universidad de Salamanca para una brillante sayaguesa

María Cruz Lorenzo Luengo ya tiene su Vítor en la Clínica Odontológica de la Universidad de Salamanca, donde se formó y doctoró con premio extraordinario. Zamorana de Muga de Sayago, esta brillante profesional de la medicina, es una de las trece doctoras en Odontología inscritas en el mural de vítores. Este es un símbolo de la Universidad de Salamanca otorgable a quienes obtengan el doctorado en alguna de sus facultades.

Doctora en Odontología y profesora del Departamento de Cirugía (Área de Estomatología) en la Universidad de Salamanca, María Cruz Lorenzo Luengo inaugura con otras doce compañeras la inscripción en la Clínica de Odontología, ya que hasta ahora los nuevos doctores elegían la Facultad de Medicina para ello.

La doctora Lorenzo Luengo es la única que tiene la distinción de premio extraordinario, por eso en su Vítor figura la inscripción "pex" al lado de su nombre. Todo un orgullo y reconocimiento a la brillante carrera de esta odontóloga sayaguesa que compatibiliza su labor docente como profesora asociada de la Universidad con la actividad profesional en una clínica en el centro de Salamanca.

María Cruz no tiene antecedentes de médicos en su familia, pero ella desde bien joven tuvo clara su vocación y para ello se formó con éxito en Salamanca, donde vive. Sin embargo no se olvida de sus orígenes. Es más, "aquel que me conoce sabe que soy de Muga de Sayago". La doctora Lorenzo Luengo lleva a gala su procedencia sayaguesa, una comarca y un pueblo donde viven sus padres y que frecuenta con su marido y sus dos niños muchos fines de semana y vacaciones.

María Cruz Lorenzo Luengo se doctoró en 2014 con su tesis titulada "Aplicación del láser de femtosegundo en esmalte: Análisis morfológico y mejora de la eficacia adhesiva Bracket-Esmalte". Una investigación sobre la tecnología láser que tanto interés ha despertado en el campo de la Odontología como alternativa "a los procesos tradicionales de adhesión a esmalte en el cementado de aditamentos ortodónticos, y a la preparación cavitaria en esta superficie, en la que el proceso tradicional se lleva a cabo mediante turbina y fresas".

La inauguración del mural de vítores, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, estuvo presidida por la secretaria general de la USAL, María José García Barrado y con presencia de la vicedecana de la Facultad de Medicina, María José Fresnadillo; la delegada del decano de Medicina para Odontología, Leticia Blanco Antona; el director del Departamento de Cirugía, Javier Montero Martín; y Cristina Gómez Polo, profesora titular de Odontología y promotora del proyecto.

Gómez Polo recordó a las pioneras en estos estudios en España, que se matricularon a principios del siglo XX, y a todas las mujeres que las han precedido hasta hoy. "Este acto supone el reconocimiento a una realidad que se hace patente, ya que en este centro el 75% del alumnado son mujeres, así como el 45% del profesorado asociado". Javier Montero expresó "el reconocimiento del trabajo que hay detrás de un doctorado a estas trece compañeras, que contribuyen a la ciencia desde el rango más elevado del conocimiento".

La secretaria general de la universidad cerró el acto "felicitando a los y las protagonistas de esta bonita iniciativa, que a partir de hoy recibe al personal del centro, a los estudiantes y visitantes, como el símbolo de un hito que reconoce el esfuerzo, y que espero que se complete con la inscripción de nuevos vítores en los próximos años".