El alcalde de Fermoselle gana una nueva batalla judicial a la antigua oposición

Ni falsedad en documento público ni prevaricación ni otras irregularidades en la Cuenta General de los presupuestos de 2019 en el Ayuntamiento de Fermoselle, la lectura de contadores de agua, en la adquisición de un inmueble propiedad de Iberdrola, la obtención de subvenciones o la adhesión al Convenio de la Diputación para la recogida de residuos.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zamora ha decretado el archivo de las diligencias de investigación abiertas a raíz de las denuncias presentadas por los ex concejales del Ayuntamiento de Fermoselle, José Antonio de la Torre Berdión y José Flores Bernardo, contra el alcalde José Manuel Pilo y el secretario interventor.

Los hechos que dieron lugar a la investigación se reflejaron en las denuncias presentadas el 11 de abril de 2023 y el 8 de junio de ese mismo año –una vez celebradas las elecciones municipales que dieron mayoría absoluta al equipo liderado por Pilo–, exponiendo presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en el Ayuntamiento de Fermoselle por si pudieran ser constitutivas de delito.

Según la denuncia de abril, los entonces concejales De la Torre y Berdión –enfrentados al alcalde tras las desavenencias que rompieron el grupo de gobierno–, el Consistorio no había aprobado los presupuestos desde el año 2018, en el que se aprobaron los del ejercicio de 2019. Seis de los nueve concejales habían impugnado las cuentas por apreciar irregularidades. Al no aprobar las cuentas ni la liquidación del presupuesto, el Ministerio de Hacienda tuvo retenidas las transferencias mensuales de junio, julio y agosto de 2021. Aludían a la comunicación al Consejo de Cuentas de informes con datos "que pueden no ser ciertos", apuntando a un delito de falsedad.

Cuestionaban en otra denuncia la recaudación de las tasas de agua, basura y alcantarillado, así como la adquisición de un bien propiedad de Iberdrola por el precio de 1 euro, sin ser aprobado por el pleno. Hechos que dieron lugar a la incoación de diligencias que investigó la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil.

"No existe, a juicio de los instructores, delito de falsedad en documento público, puesto que en ningún momento se han dado por aprobadas las cuentas" argumenta la Fiscalía. Tampoco se aprecia comisión de ilícito penal en la adquisición del bien a Iberdrola. Ni en la construcción de una caseta para el uso de Correos, puesto que a tratarse de una obra menor, realizada por operarios municipales, "no existe proyecto ni es necesaria licitación".

El archivo las denuncias de los ex concejales fermosellanos se produce unos días después de la absolución del alcalde, José Manuel Pilo, tras otra denuncia de quien fuera portavoz del PP en la oposición, Alejandro Fermoselle.

Aliviado tras la nueva batalla judicial ganada, el alcalde fermosellano apunta que "mientras algunos llevamos a gala la observancia y el cumplimiento de la ley, y así lo atestiguan las resoluciones judiciales, los que denuncian de forma mezquina a los demás, procuran para ellos la ley del embudo".

Lamenta José Manuel Pilo que "en su afán de ir contra el alcalde, por inquina personal, lo único que han conseguido es hacerle daño a un pueblo entero".