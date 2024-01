Nuevos y "alarmantes" derrumbes del muro de la iglesia de El Piñero

Desde que hace aproximadamente un año se produjo el primer desprendimiento en el petril que rodea la iglesia de El Piñero, el problema ha ido en aumento hasta poner en peligro una bodega y la vivienda más próxima.

Así lo denuncia Victorino Pérez, propietario de ambas construcciones, que lleva un año reclamando la reparación del muro para evitar males mayores. Y lo cierto es que las lluvias han terminado por provocar un derribo mayor del muro hasta llegar la tierra a la misma puerta de su vivienda. "Al final ha pasado lo que nos temíamos y no dan solución" lamenta.

"La arquitecta de la Mancomunidad visitó mi bodega, han hecho un informe, me dijeron que no corría peligro pero el derrumbe llega hasta la zarcera y la misma puerta de mi casa" apunta el propietario afectado.

El nuevo desprendimiento ha obligado al Ayuntamiento a vallar la zona por el evidente riesgo que puede tener el paso de personas.

Tamara Campos, alcaldesa de El Piñero, asegura que el Ayuntamiento no ha abandonado este problema, al menos desde que ella y su equipo tomaron las riendas municipales, hace medio año.

"Hemos realizado un montón de gestiones y se ha estado a la espera de disponer de una orden judicial par entrar en una de las bodegas y ver la situación real porque el Obispado no podía actuar sin saber cómo estaba". La alcaldesa precisa que el proceso administrativo "es lento y las cosas no se pueden hacer así como así. Ahora que ya tenemos la orden judicial para acceder a la bodega, espero que el proceso se acelere y pueda repararse el muro lo antes posible, pero nosotros no hemos dejado de hacer gestiones con el Obispado".

Sería la institución eclesiástica la encargada de realizar la obra del muro que rodea la iglesia, situada sobre una pequeña colina desde la que ruedan las piedras y tierra calle abajo, donde hay viviendas.