La nieve "puebla" las cumbres sanabresas

La nieve está garantizada este fin de semana en la Sierra Segundera para los amantes de la estación blanca, en uno de los fines de semana más invernales que se vive en el noroeste de la provincia, desde que entró el invierno.

La Laguna de Peces se convertía este sábado en el punto de interés para todo tipo de visitantes algunos con su primera visita y otros con gran experiencia en el altiplano sanabrés.

Equipado con sus esquís Pablo Díaz, veterano de la Montañera Zamorana, se prepara junto con Laura Fernández para practicar esquí de fondo en la zona de la Laguna de Peces "es lo que está más alto a la que puedes acceder con el coche sin tener que cargar mucho con el equipo". La accesibilidad de Peces por carretera es una de las ventajas para visitar esta zona del parque Natural del Lago de Sanabria y las Sierras de Segundera y Porto.

Pablo Díaz es un gran conocedor de la Sierra y reconoce que ya no hay nevadas como las de hace años, aunque ahora sigue habiendo precipitaciones de nieve "no duran tanto, o las barre el agua o el viento". La Sierra Segundera es la cadena de montañas "contra la que chocan las nubes que entran del atlántico".

La primera vez que fue solo "sin mi padre" a la nieve tardó un día en abrir una trinchera "desde el caseto de Chanos, hasta el caseto de Peces. Hice una trinchera en la que solo se veía la bola del gorro". Una trinchera que sirvió para que otros montañeros y visitantes subieran al día siguiente.

Las nevadas que caen ahora no son tan copiosas como los años en que se colocó el remonte de Chanos de Anta hasta Peces, con un motor de un Land Rover. En algún momento se pensó en algún pequeño remonte en la zona de Padornelo, por la facilidad de acceso hasta ciertos puntos de la Sierra, pero la nieve y que las temperaturas sean bajas siguen siendo los condicionantes.

Para los sanabreses, la Laguna de Peces, es punto obligado a lo largo del invierno para echar un vistazo a toda la sierra nevada o dar una vuelta. Desde Rabanillo se desplaza Mercedes Vaquero que se calza las raquetas para iniciar la ruta, si se ve con ánimo hasta la Laguna de Yeguas con su perro. Hace pocos días los miembros de la Montañera Sanabresa cubrieron una ruta de 15 kilómetros, desde Peces a Tres Burros. No sabe si esta vez llegará hasta Yeguas porque va sola y no es aconsejable andar por la montaña solo y con el cielo cubierto como amaneció la mañana del sábado. Ánimo no le falta y prudencia tampoco.

Desde Paços de Ferreira, en Oporto, se ha desplazado la familia de Anselmo Costa –su mujer y tres hijos– para disfrutar el fin de semana. La distancia desde Paços Ferreira "la capital del mueble" hasta Sanabria es de 230 kilómetros. "Hay la misma distancia desde Oporto a la Sierra de la Estrella, que hasta Sanabria". Los niños han disfrutado de la nieve con el trineo. Antes de viajar habían consultado los atractivos del parque "el lago y Galende" y con el aliciente de la nieve y bien abrigados.

Los ganados vacuno y caballar se mantiene recogido en Chanos de Anta o relamiéndose con la salmuera que riega la carretera. Los servicios de mantenimiento invernal de la Junta mantienen en buen estado los accesos a lo largo de estos días para disfrute de sanabreses y visitantes.