Muelas del Pan apoya el tren de alta velocidad luso entre Oporto y Madrid por Zamora

El tren de alta velocidad entre Oporto y Madrid puede y debe cruzar por la provincia de Zamora y así potenciar el desarrollo social, turístico y económico de los pueblos cercanos. Así lo acordó la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Muelas del Pan, por unanimidad, en el transcurso del último pleno celebrado.

La propuesta contó con el apoyo de Luis Alberto Miguel Alonso (alcalde), José Manuel Martínez Bartolomé, Eloy Funcia Blanco y Andrés Barroso Lorenzo, del PP; Jesús Losada Vaquero y Benjamín Lorenzo Gallego, de Zamora Sí; y José Ramón Arguello Sobrino de Vox. El Ayuntamiento de Muelas del Pan reivindica el AVE de Oporto a Madrid con parada en la estación de Zamora capital, argumentando que "no es viable, como algunos pretenden, que se derive por Fuentes de Oñoro (Salamanca), teniendo que hacer un trazado más largo".

Se cree firmemente que ello tendrá un gran impacto económico para la ciudad y de manera colateral también seria influyente para los pueblos cercanos a Zamora por su atractivo turístico como es el caso concreto del municipio de Muelas del Pan (Cerezal de Aliste Villaflor y Ricobayo de Alba).

Se considera que sería así mismo un revulsivo turístico para captar empresas y promover la inversión: "La necesaria cohesión territorial pasa por esta propuesta, siendo la más viable".

El municipio de Muelas del Pan se sitúa a solamente 22 kilómetros de Zamora y entre sus valores turísticos está el embalse del Esla, al que se unirá en breve la apertura a visitas a lo largo de todo el año de la Central Hidroeléctrica del Salto de Ricobayo mediante convenio con el propio consistorio moleño.

Una de las alternativas barajadas, la de Braganza a Zamora por Tras os Montes y Alto Douro (Portugal) y Aliste y Tierra del Pan (España) tendría un recorrido de 92,2 kilómetros. Obra nueva 33 kilómetros y un trazado más corto de -32,2 kilómetros.

El Ayuntamiento de Muelas del Pan constituyó los tres nuevos grupos municipales tras las elecciones del pasado día 28 de mayo, nombrando sus portavoces: Luis Alberto Miguel Alonso (Partido Popular), Jesús Losada Vaquero (Zamora Sí) y José Román Agüello Sobrino (Vox).

Así mismo, ante la petición de Zamora Sí y Vox de un local municipal para sus actividades propias de su labor como concejales del Ayuntamiento, se autorizó el uso compartido, –dado que no existen más locales disponibles–, de la oficina sita en la planta baja de Edificio de Servicios Múltiples, consignada al ejercicio exclusivo de actuaciones relacionadas con la actividad de ambos grupos municipales. Los días habilitados para ello serán los hábiles de carácter laboral, en horario de apertura de las oficinas municipales.

Fuera de dichos días y horas, deberá solicitarse el uso de manera expresa para facilitar el acceso por personal municipal. Acorde con las disponibilidades funcionales de dicha Administración, tendrán a su disposición los medios informáticos y materiales disponibles en dicha oficina.

Club de Jubilados

El turno de ruegos y preguntas se abrió con la intervención del alcalde Luis Alberto Miguel Alonso, pidiendo que constase en el acta: "El ataque que está sufriendo por la presidenta del Club de Jubilados San Roque de Muelas del Pan acusándole de querer cerrar el Club, siendo totalmente incierto, porque ésta Alcaldía o el propio Ayuntamiento, desde el primer momento que lo preside, ha apoyado con obras muy importantes de mejora de sus instalaciones y acuerdos de fomento y potenciación de su actividad. El Club de Jubilados San Roque no debe ser un lugar para hacer política como está haciendo su presidenta".

Según manifestaba la Alcaldía en el Pleno y así aparece recogido en el acta de la sesión: "El Club de Jubilados no se puede constituir en una competencia para los bares del municipio, dado que no parten de las mismas condiciones, por tanto, la presidenta no debe censurar que los socios vayan a los bares después de las comidas del Club".

José Román Arguello, concejal de Vox, manifestó su apoyo a lo dicho por la Alcaldía, opinando que el Club de Jubilados San Roque "debe de ser para los jubilados o socios y no un bar más".

Actualmente el municipio hay siete bares abiertos: tres en Muelas, tres en Ricobayo y uno en Cerezal de Aliste. En verano el de la piscina de Muelas y el de la playa fluvial de Ricobayo.

Estación de autobuses

El edil de Vox solicitaba la instalación de un badén en la avenida de España que limite la velocidad de circulación; y se interesaba por el funcionamiento de la Terminal de Transportes, más conocida a nivel popular como estación de autobuses construida en los años noventa del pasado siglo XX y que nunca prestó su servicio.

Luis Alberto Miguel le contestaba que "se han juntado un grupo de padres, lo pidieron, lo han arreglado y limpiado y lo están usando cuando el Ayuntamiento no lo necesita, si bien, no existe formalizada cesión".

La estación de autobuses era utilizada normalmente para las verbenas populares que este año ya se han trasladado a la nueva Plaza mayor tras el percance surgido en las fiestas patronales de Santiago Apóstol de 2022: una fuerte tormenta con vendaval afecto al escenario móvil (trailer) de las orquestas Súper Hollywood que luego se negó a actuar.

Jesús Losada Vaquero de Zamora Sí preguntó: ¿Se puede solicitar el usos del almacén municipal para actos privados?. La Alcaldía le informaba que se puede solicitar por escrito y su utilización es gratuita.

Carcoma

Sobre la posibilidad de que hubiera carcoma en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Mérida de Ricobayo de Alba apuntaba por el edil del Vox la Alcaldía traslado que el templo depende del Obispado de Zamora y no del Ayuntamiento de Muelas del Pan. Por su parte Benjamín Lorenzo Gallego, edil de Zamora Si de Ricobayo de Alba, afirmó que "una de las puertas es metálica y la otra se ha cambiado y no cree que haya carcoma".

Sobre la posibilidad de sembrar o no las tierras que se va a ocupar por las placas solares (plantas fotovoltaicas), pregunta de Vox, se le contestaba que no es una cuestión municipal y que cada uno sabrá, conforme a los documentos que tenga firmados, que podrá hacer, preguntando a la empresa titular de los derechos de cesión. Sobre otra propuesta de Vox de que se haga cuando se pueda un bebedero en el polígono 10, esto no podrá ser dado que dicho polígono no corresponde al ayuntamiento de Muelas del pan sino al de Zamora capital.

Se cerró la sesión aludiendo a la importancia de buscar la unidad entre los cuatro pueblos que integran el Ayuntamiento.