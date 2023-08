El grupo 'Joder, papá' actuará este sábado 5 de agosto a las 22.30 horas con Carlos y Luisi Vaquero en la Plaza Mayor de El Maderal en el marco del verano cultural del municipio de La Guareña, organizado por la asociación Los Chopos.

"Si quieres ir a un concierto único, no te lo puedes perder", publicita el conocido actor Javier Gutiérrez en un vídeo. "Versiones de rock, blues, soul... todo lo que se te ocurra para mover el cuerpo, te espera 'Joder, papá'".

La banda está integrada por varios amigos que pertenecían a distintos grupos y después de la pandemia se juntaron para pasarlo bien haciendo versiones de diferentes estilos de artistas como Amy Winehouse, Steve Wonder, The Beatles, The Black Crowes, Nacha Pop, Luz Casal o LP.