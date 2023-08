El clamor de los empresarios zamoranos ante el corte de la N-631: "¿Qué hago yo sin carretera?"

"Si no hay carretera, ¿qué hago?". Héctor Tomás, joven hostelero de Pozuelo de Tábara, no contaba con un verano "tan desastroso" para su negocio hostelero, situado en la travesía de la carretera Nacional-631. Dos meses después del inicio de las obras, con la vía cortada la mayoría de los días, el empresario describe un balance "desolador".

"Lo peor es que parece que se están riendo de nosotros. Hoy (por ayer) aquí no hay ni una máquina y encima miras el Google Maps y la carretera aparece cortada, cuando está abierta. Te mandan ir por la autovía y nosotros ¿qué?. Es una vergüenza. Abren, cierran, no nos informan de nada. La gente, como no sabe a qué atenerse, da vueltas a lo tonto y, mientras tanto, los negocios en la ruina".

En su caso, asegura que la gestión de las obras (con el corte total de la carretera), le han obligado a cambiar planes; "de tener que contratar a gente este verano a no meter a nadie. Y veremos si no me toca al final cerrar unas horas por las tardes. Estás gastando aire acondicionado para que no haya clientes" lamenta Héctor Tomás sobre las consecuencias del prácticamente nulo tránsito de vehículos por la zona. "Habremos reducido un 60 ó 70 por ciento la actividad. En estas fechas teníamos que estar dando más de cien comidas y ahora da pena ver el comedor".

El empresario de Pozuelo de Tábara censura la "falta de continuidad. Hoy no hay nadie, mañana ya veremos. Una obra en una carretera nacional debería ser de varios turnos. Y lo que no puede ser es que hayan utilizado esta carretera como un campo de ensayos, mucha técnica novedosa y quienes estamos pagando el pato somos un montón de pueblos a los que nos han estrangulado".

"Esto solo pasa en Zamora" clama Fernando Fresno, al frente de la gasolinera y un bar en la travesía de Tábara. El empresario, que ha denunciado la situación por tierra, mar y aire, habla con cifras en mano. "En la gasolinera tengo pérdidas del 37% y en el bar, andará por el 32%. ¿Hay derecho a esto?. ¿Era necesario aislar nos de esta manera?. Entre los dos negocios tengo 9 empleados y algunos hay horas que están mirando al sol. Nadie piensa en ellos, ni en que yo, en condiciones normales, habría contratado alguna personas más este verano. ¿A quién le importa?, ¿es así como luchan por los pueblos".

Fernando Fresno no concibe el corte de "una carretera nacional, la más importante de Zamora, que soporta miles de vehículos diarios y en el verano ya no te digo. Esto solo lo aguantamos aquí, vete a cortar una carretera nacional a Barcelona o a Bilbao, me da igual...Y nadie dice nada" lamenta el empresario, quien ya teme el próximo verano, cuando se anuncia la continuidad de la obra desde Tábara hasta Rionegro del Puente.

Y como él, todos los negocios situados en el ámbito de la carretera nacional que atraviesa la comarca de Tábara desde Zamora hacia Sanabria.

Asunción Casado, dueña del estanco y quiosco situado a la vera de la N-631, reduce "a la mitad" el movimiento que generaría el tráfico por la vía. "En ningún sitio cortan una carretera nacional de esta envergadura durante tres meses, y encima en verano. Pero estamos en Zamora".

Jesús Ángel Tomás, alcalde de Pozuelo de Tábara, ya ha remitido varias cartas a la Unidad de Carreteras, denunciando "este despropósito. Para lo que están haciendo no era necesario aislarnos de esta manera. Y encima han parado, se van de vacaciones y aquí queda todo empantanado".

El alcalde describe las consecuencias en los negocios de la zona; "los bares están que trinan, la gasolinera, las tiendas... Esto se ha quedado como un desierto. Llamo a Fomento y me dicen que es una obra externa, aquí nadie quiere saber nada" lamenta Jesús Ángel Tomás. "Y encima para ver esto. Porque su hubiera sido una obra buena, con una carretera nueve en condiciones, más ancha. Pero para esto no hay derecho a que se corte toda una carretera nacional durante todo el verano".

Ayer, pese a que Google Maps indicaba el corte de la N-631 en el tramo desde el desvío a Puebla de Sanabria hasta pasado Pozuelo de Tábara, lo cierto es que la vía estaba abierta al tráfico. Y aunque lo normal es que solo se puede circular los fines de semana, permanecerá abierta "por una reestructuración, cuestiones técnicas" apuntan fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Inciden en que la flexibilidad del tráfico "es más para el movimiento de los vecinos de la zona, en largos recorridos se recomienda la alternativa por la autovía". Desde la Unidad de Carreteras de Zamora se apunta que la obra "va a buen ritmo y está dentro de plazo", para concluir a finales de agosto.

"Nos arruinan del todo" lamentan empresarios de la zona.