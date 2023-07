Las obras en la A-52 y en la N-631 "alargan" el viaje entre Zamora y Sanabria en pleno verano

El tramo de la Autovía A-52 entre Rionegro del Puente y Palacios de Sanabria, del kilómetro 49,2 al 74,8, permaneció ayer cortado al tráfico, desde la siete de la mañana hasta las siete de la tarde, en sentido Galicia por obras de mantenimiento en la calzada.Unas obras que cogieron por sorpresa a turistas y vecinos de la comarca que vieron y vivieron tráfico intenso, en los días de la primera operación salida de vacaciones, por las travesías de la carretera N-525 en Mombuey, Asturianos y Palacios de Sanabria hasta el punto de incorporación a la Autovía en dirección Puebla de Sanabria.

El incremento de la intensidad del tráfico en la N-525 trajo consigo un accidente en el término municipal de Rionegro del Puente. Concretamente, el siniestro ocurrió a las 17.41 horas en el kilómetro 42 de la carretera Nacional, por colisión entre un coche y un camión. Una mujer de 64 años que viajaba en el turismo resultó herida y fue trasladada en UVI móvil a un hospital de León.

El accidente ocurrió al principio del desvío por la Nacional, que afectaba a un tramo de 30 kilómetros, paralelo a la autovía, desde el Empalme de Rionegro hasta la Venta de Remesal, donde está la siguiente incorporación. No hay incorporación intermedia, en Asturianos, como se pidió desde la Alcaldía durante la ejecución de las obras de la Autovía.

Los trabajos de mantenimineto se concentraron en los puntos kilométricos 55,9 y 56,3 con el cierre total del carril derecho. La salida de la autovía habilitada era la de Rionegro del Puente, donde se formaron largas filas en la salida de la Nacional 631 a la altura del Empalme, el punto de acceso a la Nacional 525.

Salvo lo reflejado en la página web de la DGT, la información ha sido prácticamente nula y cogió por sorpresa a los vecinos de Mombuey que sospecharon en un primer momento de un accidente para constatar a lo largo de la mañana que eran obras.

Aunque a las siete de la tarde se restableció la circulación en la A-52, los trabajos de mantenimiento está previsto que continúen a lo largo del verano por tramos hasta completar todo el recorrido de la autovía hasta el límite de la provincia de Zamora con la de Ourense.

Los cortes serán diurnos, desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, con vía alternativa por la Nacional 525 que soportará el tráfico de este primer mes de vacaciones tanto para los desplazamientos largos como los movimientos internos por la comarca.

Itinerarios alternativos

Esto complicará aún más la circulación entre Zamora y la comarca de Sanabria-La Carballeda en plena época estival, cuando el Lago y Puebla se convierten en dos de los destinos turísticos más populares de la provincia.

Este viernes se incrementará el tráfico con desplazamientos de moteros de toda España que acuden a la concentración anual en Sanabria.

El trayecto entre la capital y Puebla o el Lago ya es más más largo de lo habitual debido a las obras de la N-631, que mantienen esta carretera cortada entre Montamarta y Pozuelo de Tábara desde el pasado 30 de mayo.

Los conductores tienen dos alternativas. Una es llegar por la A-66 hasta Benavente para tomar la A-52, lo cual supone conducir 44 kilómetros más de lo habitual, y por una autovía, la de las Rías Bajas, con tramos en muy mal estado por baches y deterioro significativo de la capa de rodadura.

La otra opción es dejar la A-66 en la salida 238 para llegar por la ZA-123 hasta Tábara, cruzando el río Esla en el Puente Quintos y atravesando Faramontanos. En Tábara se puede continuar por el recorrido habitual de la N-631 hasta su final, en Rionegro del Puente, donde se puede tomar la N-525 o la A-52 en caso de que ya esté abierta. El desvío por Puente Quintos "solo" añade 15 kilómetros, pero cuenta con la desventaja de que la probabilidad de toparse con fauna silvestre es más alta en carreteras secundarias que en autovías.

En ambos casos, a partir de Rionegro del Puente los conductores se podrán encontrar con tramos en los que el tráfico de la A-52 esté derivado por la N-525, debido a los trabajos de mantenimiento en la autovía.

Los vecinos de Santa Eufemia y Perilla circulan por un camino agrícola por el corte de la N-631

El corte al tráfico de la N-631 en ambos sentidos complica el acceso a varios pueblos de las comarcas de Tábara y Alba. Pozuelo, Moreruela, Santa Eulalia y Faramontanos pueden utilizar la ZA-123 –carretera de Puente Quintos–, pero las localidades que quedan al otro lado de la Nacional lo tienen un poco más complicado.

Para pueblos como Perilla de Castro o Santa Eufemia del Barco, la salida más corta es por la ZA-P-2431 hacia el sur, y enlazar con Manzanal del Barco por el camino de Las Mayadas (puente de La Galvanera) para en este pueblo coger la ZA-P-1405 (carretera de Carbajales) hasta Zamora.

El problema está en que el camino de Las Mayadas, una vía de 4,8 kilómetros de longitud, no es una carretera propiamente dicha, sino un camino agrícola asfaltado, con muchas carencias.

El camino de Las Mayadas fue asfaltado hace décadas y presenta un firme muy desgastado, lleno de baches que aumentan el riesgo de accidente. Desde que se cerró la N-631 hace ya más de un mes los vecinos de Perilla y Santa Eufemia la recorren prácticamente a diario para llegar a Zamora, o a cualquier otra localidad, al haberse convertido en la principal vía de acceso y salida para estas dos localidades de la Tierra de Alba.

El estado de esta vía es relativamente aceptable para lo que era su uso habitual, dar acceso a fincas de cultivo, pero no para ser transitada a diario por turismos y todo tipo de vehículos particulares. El firme está deteriorado desde hace muchos años, cuando se construyó el parque eólico de Losacio, y en algunos tramos ha desaparecido casi por completo. Los baches son tan abundantes que es imposible sortearlos, y los más profundos han sido tapados con arena.

La vía es propiedad de los ayuntamientos de Manzanal del Barco y Santa Eufemia del Barco, pero dos municipios de este tamaño no tienen capacidad económica para asumir el asfaltado de un camino de cinco kilómetros. Además, Manzanal no tiene incentivo para invertir en Las Mayadas, pues a este pueblo se llega desde Zamora por la ZA-P-1405 y no se ve directamente afectado por el cierre de la N-631.

Por estos motivos, un vecino de Santa Eufemia ha solicitado a la Diputación Provincial de Zamora que asuma el arreglo del Camino de Las Mayadas y renueve la capa de rodadura.

El corte de la N-631 coincide con la época de mayor tráfico, cuando los emigrantes regresan a sus pueblos de origen.