La fragmentación del sector del ovino agrava la crisis del campo en Zamora

El Consorcio de Promoción del Ovino de Villalpando ha defendido la transparencia de su gestión después de que el pasado jueves 48 ganaderos solicitasen su baja para formar parte de una nueva cooperativa, todo ello, bajo la acusación de una gestión opaca de las cuentas. Una fragmentación del sector que podría debilitar aún más la situación del ovino zamorano.

Este medio centenar de ganaderos representarían entre el 15% y el 16% del volumen de facturación del Consorcio, que al fin del ejercicio 2022 contaba con 619 socios y una facturación de 91 millones de euros, lo que lo convierte en la mayor cooperativa de España en este sector.

Crisis tras la asamblea

La solicitud de baja de los 48 socios se ha producido tan solo dos semanas después de la celebración de la última Asamblea General de delegados, que tuvo lugar el 27 de junio, cuando se aprobaron las cuentas anuales con una mayoría del 80% de los votos, así como la distribución y el informe de gestión, según ha confirmado a este diario José Antonio Asensio, gerente del Consorcio, que explica que toda la documentación sobre la que se votó en asamblea ha estado disponible para su consulta por los socios, y rechaza las declaraciones de Julio César González, exvicepresidente y actual miembro del Consejo Rector, que acusaba la "falta de transparencia" en declaraciones a un medio nacional.

Desde la cooperativa han rechazado las acusaciones de quien aceptara el cargo hace tan solo quince días, y en lo que respecta a los contratos de leche y carne, Asensio ha explicado que "el contexto de negociación está siendo mes a mes", por lo que no pueden informar de algo que aún no está realizado. En todo caso, "no se puede divulgar el contrato, hay una cláusula de custodia y tratamiento de información", continúa el gerente y señala a que en otros casos como en el de los sueldos del personal del Consorcio, González estaba al tanto como miembro del Consejo Rector.

La marcha del casi medio centenar de ganaderos podría incluso traer consecuencias "no solamente para nuestros socios", ha lamentado el representante del Consorcio sobre la situación de un sector "que cada dos días pierde a un ganadero", y que no está "para hacer experimentos", y es que la fragmentación podría afectar tanto a la capacidad de negociación como a los proyectos de futuro para el ovino, debilitando aún más a un sector que atraviesa dificultades.

Por ello, Asensio ha comprometido "la responsabilidad" que el Consorcio mantiene tanto con sus socios, empleados, proveedores y clientes, además de subrayar que se acaba de constituir el que podría ser el Consejo Rector "más joven de cualquier cooperativa de Castilla y León", equipo que trabaja en proyectos de digitalización para liderar el futuro del ovino, como es el caso de Iberovino, una granja inteligente proyectada en Santa Eufemia del Arroyo.

Incompatibilidades

Sobre la supuesta nueva cooperativa que los 48 socios del Consorcio habrían iniciado, Asensio ha aclarado la imposibilidad de ello, ya que la ley de cooperativas no permite formar parte de dos entidades con el mismo fin a la vez, y ha recordado que aunque los 48 han presentado la solicitud, no será hasta la última semana del mes cuando el Consejo Rector las tramite.

En este sentido, Asensio también ha querido desmentir que el proceso se trate de una segregación amistosa "no es correcto, porque según la ley no es el Consejo Rector quien lo tiene que aprobar, sino la Asamblea, donde están todos los socios".

Además, el Consorcio tiene previsto mantener todas las juntas preparatorias después de que los denunciantes quisieran paralizaras "el juez dijo que no había razón para pararlo", resume el gerente sobre el perjuicio que ha causado González, quien ostenta un cargo dentro de la cooperativa, "tiene una responsabilidad por dañar la imagen del Consorcio".