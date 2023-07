La localidad alistana de Grisuela -en el municipio de Rabanales- contará con un nuevo hotel rural, que se podrá construir después de que el proyecto haya obtenido hoy el visto bueno de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, que ha autorizado el uso excepcional de suelo rústico para este fin.

La comisión, presidida por la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Leticia García, ha autorizado también la ejecución de un sondeo de captación de aguas subterráneas destinado al riego de cultivos herbáceos en el término municipal de La Bóveda de Toro, así como la modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de esta localidad.

En el apartado de Planeamiento Urbanístico, se ha informado de la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Toro, impulsado por el Ayuntamiento de la localidad, así como de una modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de La Bóveda de Toro.

Planta de pellets en Robleda-Cervantes

También hau autorizado usos excepcionales de suelo rústico para levantar una nave para la transformación de biomasa en pellets en Robleda-Cervantes, que constará de un área de almacenaje y secado de materia, una zona de astillado y triturado, entre otros; la implantación de una parte de la planta solar fotovoltaica para la producción de energía eléctrica en el municipio de Villabuena del Puente; la renovación del conductor de las líneas de alta tensión en Olmillos de Castro y la ampliación del cementerio municipal de Santa Eufemia del Barco, impulsado por el Ayuntamiento de la localidad.

En materia de Medio Ambiente, se ha informado favorablemente la evaluación de impacto ambiental ordinaria de la explotación porcina en Fuentes de Ropel. Y en relación a la evaluación de impacto ambiental simplificada, se ha dictaminado la ejecución del pozo de sondeo de agua en el término municipal de Bóveda de Toro. La actuación proyectada contempla acometer un pozo de sondeo de captación de aguas subterráneas destinado para el riego de cultivos herbáceos. El sondeo no afecta a los cauces públicos ni a sus zonas de protección, por lo que la Comisión ha determinado que no tiene efectos significativos adversos sobre el medio ambiente y en consecuencia, no debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.