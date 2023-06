Las siete hermanas de Portugal y España estarán el 2 de julio en Alcañices

Las históricas siete hermanas de España y Portugal, algunas de ellas ya con celebraciones romeras fronterizas compartidas por los alistanos y trasmontanos en el siglo XIII, participarán el día 2 de julio en la romería en honor a nuestra señora la Virgen de la Salud.

La cita mariana es una costumbre mantenida durante al menos 482 años y tiene lugar siempre que el día grande en honor a la patrona de Aliste caiga en domingo como sucederá en este año 2023.

Daniel Ferreira Fernández, militar jubilado, un alcañizano y alistano de pura cepa, a la vez que fiel amante y defensor de los valores endógenos, ha sido el encargado de realizar el cartel oficial por encargo de la cofradía de la Virgen de la Salud que preside Jesús María Lorenzo Más.

Santuario franciscano

Este cartel se trata de una auténtica obra de arte que se convertirá en un magnífico recuerdo para los devotos alistanos y trasmontanos del año en que la romería de la Virgen de la Salud se estrenará oficialmente como Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León. Es la primera fiesta romera que podrá presumir de este distintivo oficial en toda la Raya de España y Portugal en su largo discurrir con fronteras secas y húmedas desde Galicia a Andalucía, pasando por Castilla y León y Extremadura.

Daniel Ferreira Fernández ha dado con la clave utilizado como fondo y como signo histórico identificativo el templo construido en 1541 por los frailes de la orden tercera de San Francisco con la ayuda económica de los primeros marqueses de Alcañices: Francisco Enríquez de Almansa y la toresana Inés de Ulloa: "La declaración de la Virgen de la Salud como Fiesta de Interés Turístico reconoce los valores de una tradición que es un referente religioso, social y cultural para los alistanos y trasmontanos, parte de su seña de identidad".

Bajo las banderas de España y Portugal (como emblema del hermanamiento y convivencia) aparece significado como lugar sagrado de las celebraciones el santuario de nuestra señora la Virgen de la Salud con la imagen de la Patrona de Aliste. A su izquierda y derecha aparecen representadas las otras seis hermanas: Virgen de la Soledad (Trabazos), La Encarnación (Villalcampo), Virgen de Árboles (Carbajales), La Riberiña (Quintanilha), Virgen de la Luz (Constantim) y la Virgen del Nasso (La Povoa).

Así será la celebración

Los actos principales del 2 de julio (el día grande) tendrán lugar en el templo de la Virgen de la Salud que cumplirá sus primeros diez años como santuario mariano diocesano de peregrinación . Fue declarado como tal el día 17 de mayo de 2013 y es el único con este distintivo no sólo del arciprestazgo de Aliste y Alba sino de la Diócesis de Zamora.

Se encuentra situado dentro del camino portugués de la Ruta de la Plata que lleva a los peregrinos entre el sur (Andalucía y Extemadura) y el sepulcro del apóstol en la catedral de Santiago de Compostela construida en los tiempos en que las vicarias de Aliste y Alba pertenecían al Arzobispado de Compostela, cuyos feligreses también contribuyeron a su construcción.

La novena abrirá los actos el día 24 de junio. El día 1 (vísperas) por la noche tendrá lugar la precesión de las antorchas y la quema de urces.

El día 2 (romería) se celebrarán eucaristías a lo largo de toda la mañana, de ellas una oficiada en portugués a las 11 horas. Las siete hermanas, con su insignias (cruces y estandartes) y devotos, se ubicarán en el santuario durante la misa mayor de gracias, oficiada por los sacerdotes del arciprestazgo de Aliste y Alba que integra a un total de 84 parroquias. Durante toda la mañana se celebrarán eucaristías: una en portugués a las 11 horas.

Se contará con la participación del coro Villa de Alba de Villalba de la Lampreana, dirigido por Feliciano Ferrero Cuerdo, de la Federación Espigas que integra trece asociaciones de las Campos, Pan y Norte Duero. Ante la masiva afluencia de devotos que se espera se instalará una pantalla gigante en claustro del antiguo convento.

La multitudinaria procesión no podrá hacer su recorrido histórico en su totalidad ya que la normativa de la Dirección General de Carreteras del Estado del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no permite ni autoriza el uso procesional de la travesía de la carretera Nacional 122. De esta manera, no queda otro remedio, se suprime el tramo conocido como Avenida de San Francisco, que va desde el santuario a la Plaza Mayor (calle Hospital). Solamente se autoriza cruzar la Nacional 122 primero para a salir y luego para regresar, lo cual se hará bajo el control de los agentes de la Guardia Civil.

La procesión partirá del Sagrao (San Francisco) para cruzar la Nacional 122 y seguir por la calle Pérez Marrón (carretera de Rabanales) hasta la Plaza Alcalde Tomás Carrión donde se girará por la calle San Andrés hasta subir El Cuesto, lugar donde en vez de seguir por la calle Hospital (recorrido original), lo que se hará es retroceder por la calle Labradores para terminar cruzando de nuevo la travesía de Nacional 122 hacia el Santuario Mariano.

El mercadillo se ubicará como manda la tradición en la Avenida de Castilla y León y la Feria de Artesanos y Productos de la Tierra de España y Portugal en las plazas Mayor, Reloj y Ferreras, con lo cual, al no poder utilizarse tampoco las calles por donde discurre la procesión, se propone como alternativa para aparcamiento la urbanización de Crispín situada frente al santuario de la Virgen de la Salud, al otro lado de la Nacional 122.

La miembros de agrupación local de voluntarios de protección civil Virgen de la Salud, dirigida por Carlos Rego Ribas, serán los encargados de coordinar y ofrecer la ayuda a los cientos de romeros que ese día acudirán a la Villa. Su intensa y acertada labor está siendo vital en las romerías fronterizas lo mismo que la de los agentes de la Guardia Civil y Policía de Fronteras.