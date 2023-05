Aliste implora lluvia a la Virgen de la Soledad

Nuestra Señora la Virgen de la Soledad, una de las Siete Hermanas de España y Portugal, ha salido de su histórico santuario mariano en la ruta jacobea del Camino Portugués a los campos de Trabazos, acompañada de los feligreses y devotos de tres pueblos, en busca de las lluvias de primavera para que no se repita la tragedia del verano de hace 310 años cuando la escasez de agua y alimentos sembró la desolación y la tragedia en Aliste.

La tradición regresó tres siglos después a su esencia más antigua y más pura: “Para implorar los buenos temporales y la misericordia divina en las actuales necesidades del campo y del reino”.

Como manda la tradición allí estuvieron las “Justicias” (alcaldes) de Trabazos (Javier Faúndez Domínguez), Viñas (Bernardo Casado Fernández) y Rábano (Santiago Manías Mezquita).

El histórico “Voto y Concordia de las Aguas” hecho por los concejos y parroquias de Viñas (San Esteban), Rábano (María Magdalena) y Sejas (San Lorenzo Mártir) fue aprobado el 2 de marzo de 1714 por Domingo de Bustamante (Vicario General de la Vicaría de Aliste: Arzobispado de Compostela) para acudir en rogativa cada 8 de mayo (Aparición de San Miguel Arcángel) a Trabazos, cada pueblo con sus imágenes e insignias para postrarse ante la Virgen de la Soledad: “Para implorar de la Piedad Divina el socorro de las lluvias”.

Las campanas de la iglesia de San Pelayo Mártir dieron la bienvenida a la Plaza Mayor a los concejos, feligreses y devotos de los tres pueblos, que desde allí procesionaron con sus imágenes, abriendo la comitiva romera la banda de gaitas “As Portelas” de Lubián. Tras ellos los folcloristas de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes aderezando la marcha mariana al son de sus gaitas, dulzainas y tamboriles.

En los jardines del santuario salía a recibirles la Virgen de la Soledad con sus mayordomos: Juan Senández Terrón y su nieto Marcos Senández Fernández.

Emotiva homilía oficiada por el obispo de la Diócesis de Zamora Fernando Varela Sánchez, junto al actual párroco de Trabazos y Arcipreste de Aliste Fernando Lorenzo Martín.

Una misa solemne, con sol de verano en primavera, donde los pensamientos, rezos y rogativas estuvieron marcados por la fuerte y temida sequía y la petición divina de lluvias. “Solo un milagro divino puede salvar la grave situación de los campos, los acuíferos comienzan a agotarse y los ríos y lagunas a secarse. Como no llueva nos espera un verano que puede ser muy trágico”.

La romería culminaba esta tarde del domingo con el rezo de las completas y la despedida de la Virgen de la Soledad a los devotos de los tres pueblos que regresaban en procesión desde la ermita hasta la iglesia de San Pelayo Mártir.

Este año Misa de Ángeles, una tradición ancestral del pueblo, recuperada tras la pandemia, cantada por el coro con la Música de Esteban Ferreira Fernández.

Iba a estar presente “La Riberinha” de Quintanilha (Portugal) pero no pudo acudir al no disponer Quintanilha de cargadores para procesionar con ella.

Día 8 de mayo de 1714: esa fue la fecha en que por primera vez los concejos y parroquias de Viñas, Rábano y Sejas, hombres y mujeres, niños, jóvenes y mayores, salían campo a través por praderas y montes, caminos de rodera y herradura, en busca de la Virgen de la Soledad a celebra su primera Rogativa y Voto de las Aguas en Trabazos.

Durante cien años, hasta 1814, el Voto y Concordia de las Aguas se celebró con fervor, hasta que el cura de Viñas comenzó a no querer hacer la rogativa, hecho que estaba dispuesto a volver consumar en 1817, tras no procesiona el pueblo en 1815 y 1816, enfrentándose al Concejo. Ello llevo a los tres concejos a elegir como su representante a José de Fuentes y Toro que fue el encargado de transmitir al Vicario General el malestar por la actitud reacia del cura de Viñas a continuar con la tradición. Los feligreses echaban la culpa al cura y a su actitud de no celebrar la rogativa de las graves situaciones vividas: “Por la general necesidad y retraso que se advierte en los campos y frutos”.

El Vicario General dio la razón a los feligreses y devotos mandando un despacho al cura y a los concejos autorizando las procesiones del Voto y Concordia de las Aguas con acuerdo al orden y al concierto que se debe a tales actos: “Salir formados desde la iglesia de cada pueblo en dos filas con las imágenes y estandartes recorriendo el camino con devoción y compostura”. Los seglares habían de ir con la cabeza descubierta, llevando sus sombreros y monteras en las manos.

Los romeros recibieron ayer las gracias espirituales otorgadas a la cofradía de la Virgen de la Soledad y del Santísimo Cristo por el Papa Inocencio XII que ocupó el Sillón de San Pedro desde 1676 a 1689 con lo cual perviven desde hace al menos 334 años. Dichas gracias fueron reafirmadas el 24 de abril de 1804 por el Pío VII al haberse visto afectadas (rotas) durante las guerras con Portugal.

La indulgencia plenaria se conseguía el primero de abril y el 14 de septiembre (Santa Cruz). Otros días de indulgencia son el 8 de mayo (San Miguel: Voto y Concordia de las Aguas), San Roque (16 de agosto) Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y las Candelas (2 de febrero).

Por Trabazos de Aliste cruza la ruta jacobea del “Camino Portugués” hacia Santiago de Compostela: por ello, conseguía y consigue también la indulgencia “Todo aquel que acogiera en su casa a los pobres y peregrinos o reconciliara, o al menos lo intentara, a los enemistados.

Sesenta días de perdón se obtienen por las buenas obras: “acompañar a los difuntos y rezar por ellos, por convertir algún, pecador al camino de la vida, y enseñar a los ignorantes lo necesario para la salvación”. Gracias e indulgencias desaparecerían en mayo caso de que lo hiciese la cofradía de la Virgen de la Soledad.