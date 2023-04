Pastoras zamoranas, afanes y desasosiegos

Son pastoras, ganaderas de extensivo, productoras asentadas en la tierra junto a sus ganados y con sus familias. Pobladoras del territorio rural, fascinante y complejo, y al frente de un oficio muy masculinizado y falto de un reconocimiento social justo.

En ese contexto nació Ganaderas en Red. Un proyecto que, desde su creación en 2016, ha hecho de la visibilización del pastoreo una seña de identidad. Más de 170 pastoras y ganaderas de extensivo de todos los rincones de España, incluida la provincia de Zamora, levantan la voz para defender su profesión y una forma de vida ligada a los pueblos y a la naturaleza.

Así lo cuentan en "Mujeres de viento, tierra y ganado", una obra compartida entre un equipo de creadoras del mundo audiovisual y mujeres del campo que llevan su historia a las pantallas.

Las zamoranas Almudena Rodríguez y Charo García aportan su testimonio, la experiencia como ganaderas en Sayago y Sanabria. Ellas forman parte de esta obra coral que reúne vivencias, alegrías, penas, enseñanzas, descubrimientos, dudas. Mujeres que en muchos casos afrontan en solitario la gestión de las explotaciones ganaderas. Que pastorean a diario con sus animales, aprovechando los recursos naturales y compatibilizando la producción con una gestión sostenible que contribuye al mantenimiento de la biodiversidad mediante la conservación de razas autóctonas y la diversidad de pastos.

El documental descubre la vida de las pastoras en toda su dimensión y revela el papel fundamental de la red que estas profesionales han tejido, "apoyándonos y creando un espacio colectivo tan nuestro y tan especial, que teníamos muchas ganas de compartir. Por eso este documental, que refleja lo que somos, nuestro amor por los animales y por nuestra profesión, nuestro trabajo por hacernos visibles y reconocidas, transmite nuestra unión y pone cara a una red de mujeres que fluye hacia un medio rural vivo, justo e igualitario" explican desde Ganaderas en Red.

"Contamos cómo nos apoyamos unas a otras, el valor de la red que hemos tejido, donde nos sentimos comprendidas y apoyadas" cuenta Almudena Rodríguez.

Pero a la vez, estas pequeñas productoras no cejan en su empeño de mostrar a la sociedad de donde vienen sus alimentos y los valores o impactos sociales y ambientales que conllevan. "Defendemos la ganadería extensiva porque sabemos que es la única que puede proveer de alimentos sanos sin comprometer el futuro de la naturaleza y de un mundo rural vivo".

El documental está producido por la fundación Entretantos que es la entidad que impulsó la creación de Ganaderas en Red y desde entonces la acompaña y apoya.

Lorena Álvarez, una cantautora que fusiona poesía y música en una sola obra, pone la banda sonora con la canción "Yo voy soñando", inspirada en los versos machadianos "yo voy soñando caminos". Y se va desarrollando como un paseo por un camino similar a "los que recorren estas pastoras cada día y silbando se va alejando, observando en su devenir las plantas, los animales y todas las energías que no se ven, pero se sienten" expresa la cantautora.

"Para apoyar a estas mujeres cuya labor me parece tan importante, he compuesto una banda sonora en la que he intentado transformar en música los elementos que componen el manifiesto tan inspirador de GER: La tierra en el alma, el viento en el pelo y el ganado en el corazón".

El documental tendrá una doble presentación en la provincia: el 27 de abril en Puebla de Sanabria (Ayuntamiento a las 20.15 horas) y el 5 de mayo en el Museo Etnográfico de Zamora, a las 20.00 horas.