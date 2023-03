La Junta Vecinal de Montes de Mombuey repetirá las elecciones

Con un tercio de los concejales de la Corporación de Mombuey, mínimo que establece la Ley de Bases de Régimen Local, pudo celebrarse finalmente ayer la sesión plenaria para tomar una resolución sobre las elecciones en la Junta de Montes de Mombuey. La primera convocatoria se suspendió la semana pasada por falta de quorum, al no comparecer los concejales del Grupo Popular.

Por decisión unánime y a propuesta del alcalde del PP, Francisco Antón Rapino, se aprobó repetir las elecciones en la Junta Vecinal de Montes de Mombuey. Los otros dos concejales que asistieron al Pleno y refrendaron la propuesta fueron Carlos Ríos de Prado del Grupo Popular y que mantiene su apoyo al alcalde y Javier Ferrero Sánchez de Unión del Pueblo Leonés.

El Pleno dio resolución al Recurso de Alzada de la Junta de Montes, cuyo presidente en funciones asistió al Pleno. El alcalde abrió su intervención señalando que “lo justo para mí es que se vuelvan a celebrar las elecciones”, que respaldaron los dos concejales. El concejal de UPL se fundamentó en los estatutos, muy similares a los de su pedanía de Valparaíso, donde queda claro quién es comunero, quien detenta la representación y quien pude optar a la elección de cargos.

El problema está en la presentación a las elecciones de candidatos que no reunían el principal requisito “ser comunero” aunque como miembro de la familia puede ser miembro electo de ningún cargo, sí se señaló que los hijos se convierten en comuneros cuando se independizan del núcleo familiar. Así lo recordó el propio Javier Ferrero cuando se presentó a la elección de Presidente en la Junta Vecinal de Valparaíso, en 2008, y fue descartado pese a tener 10 votos y no cumplir el tiempo de residencia mínimo para ser comunero.

En su caso "tuve que esperar 5 años". Recomendó, con el presidente de la Junta de Mombuey presente en el "ser estrictos" con quién es comunero y que a primeros de año esté recogida la lista de comuneros. Aclaró la confusión entre lo que es ser vecino, ser residente y no empadronado y ser comunero. Comunero es el residente, empadronado y con casa abierta y con humos al menos 10 meses al año. Un hijo puede tener la representación pero no el derecho de ser electo para un cargo. Y se remitió a la Ley de Montes Vecinales de 1980, el Reglamento anterior de 1970 y en su defecto los usos consuetudinarios. El presidente en funciones de la Junta Vecinal, Ángel Álvarez, intervino en el Pleno para precisar que la elección de cargos en la Junta Rectora se designa entre sus propios miembros y "no por sacar más votos es el presidente".

El resto de los temas se aprobaron por unanimidad: obras, una ayuda de 500 euros a la Hermandad de Semana Santa, la adhesión al convenio entre la Dirección General del Catastro y la Federación de Asociaciones de Municipios con Presas y Embalses. Además de informar de las solicitudes de dos asentamientos apícolas en el término municipal. Se aprobó el pliego de condiciones para adjudicar las obras del cementerio, la adjudicación de las obras del Fondo de Cohesión a la empresa Anta Tera para sustituir 280 metros de la red de abastecimiento y una mejora de 30 metros.

El alcalde Francisco Antón y el concejal Ferrero criticaron la incomparecencia de los tres concejales del PP y especialmente Ferrero "que soy el demonio –por su papel de oposición- pero jamás he faltado a un pleno ni he dejado de aprobar ninguna obra".

El alcalde anunció que se representará a las elecciones "por otro partido" y resuelto a ganarlas, tras la "traición" y "política rastrera" “de asesores externos” del PP, tras dedicar más de 40 años y quedar relegado de la lista de Mombuey. Recordó además que ha trabajado por el pueblo en asuntos como las dos entradas de la Autovía A-52, la residencia, los dos Centros de Salud cuando quisieron desplazarse a Asturianos o Villardeciervos, y en estos momentos "la concentración parcelaria". Y recalcó "a mí no me hacen mal ninguno, se lo hacen al pueblo".