Agricultores, ganaderos y cazadores zamoranos participaron ayer en la “masa naranja” que tomó el centro de Madrid para pedir “respeto” para el mundo rural y medidas concretas que acaben con la crisis del campo, con unos precios de venta en origen muy bajos y unos costes de producción “abusivos” que se comen la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

Los líderes de UPA, COAG y Asaja en Zamora acudieron a la marcha junto a una representación de la delegación provincial de la Federación de Caza y varios clubes cinegéticos. Junto a los zamoranos miles de profesionales del sector primario procedentes de toda la piel de toro recorrieron el Paseo de la Castellana, un total de 400.000 según los convocantes de la protesta, 100.000 según la Delegación del Gobierno en Madrid. De la provincia de Zamora salieron una decena de autobuses.

La marcha concluyó ante la sede del Ministerio de Transición Ecológica, institución que las organizaciones agrarias identifican como culpable de muchas de las medidas “ideológicas” que “ahogan” al campo, como la prohibición de la caza del lobo o el nuevo Plan Hidrológico que dificulta el regadío en Castilla y León.

Entre los manifestantes también se encontraba el consejero en funciones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, que citó el borrador del Plan Hidrológico Nacional o las campañas contra el azúcar o la carne como ejemplos que “demuestran una falta de compromiso total del Gobierno de Sánchez con un sector tan vital y crucial como es el de la agricultura y la ganadería”. Por contra, Carnero apuntó que desde la Junta de Castilla y León sí se apuesta por el campo, y reiteró algunas de sus reivindicaciones ante el Gobierno y Europa como “que levanten las restricciones, dentro de la PAC, que no permiten tener todo el campo cultivado”, así como “una bajada de la fiscalidad, especialmente en los costes energéticos que tanto daño están haciendo a los agricultores y ganaderos”.

Alfonso Fernández Mañueco, no estaba físicamente en la manifestación pero sí puso en Twitter que “Sánchez debe escuchar la voz del campo y actuar de forma inmediata para rebajar los precios, bajar los costes de producción y dotarles de las ayudas necesarias”.

Sánchez debe escuchar la voz del campo y actuar de forma inmediata para rebajar los precios, bajar los costes de producción y dotarles de las ayudas necesarias. Todos mi apoyo a nuestro medio rural. Castilla y León está y estará con vosotros. — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) 20 de marzo de 2022

El líder regional de UPA, el zamorano Aurelio González, celebraba el “éxito rotundo” de una convocatoria que pedía, “por encima de todo, respeto” a un Gobierno que toma decisiones “sin tener en cuenta la perspectiva de los pueblos, de las costumbres y de las tradiciones” y afirmaba sobre la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera: “Si no se va, tiene que tener un cambio de actitud. Cuando se hacen medidas absurdas, se puede rectificar”. Hizo especial hincapié en las medidas de protección a la fauna “cuando en comunidades como Castilla y León tenemos 25 accidentes al día provocados por la fauna”, y recordó que “los cazadores hacen una labor fundamental” de control.

Por otro lado, González exigía a Europa una revisión de la PAC “para que vuelva a sus orígenes: garantizar la producción de alimentos para que la población europea no pase hambre”. La creciente preocupación por el desabastecimiento hace que este sea el momento propicio para reivindicar “la soberanía alimentaria”, que era la idea que motivó hacer una Política Agraria Común en Europa, para no depender de países extracomunitarios para comer.

Intervención del mercado energético

Por último, UPA defiende la intervención del mercado energético para fijar un precio máximo como primera medida para rebajar los costes de producción de agricultores y ganaderos. “Una bajada de impuestos sería la segunda medida, porque únicamente rebajar los impuestos no repercutiría en nosotros si ese margen se lo queda la industria o las gasolineras”, advirtió.

El secretario general de COAG Castilla y León, el zamorano Lorenzo Rivera, afirmó que cientos de miles de personas habían salido a la calle “para decirle al Gobierno que no se puede criminalizar al campo, culparnos de la contaminación, decir que la carne es mala, hacer campañas contra el azúcar y sacar una Ley de Bienestar Animal que ha sido la guinda, porque no tiene en cuenta el papel de los perros fundamental en la caza y en la ganadería”.

Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica, no se ha reunido nunca con las organizaciones agrarias

El Gobierno hace leyes como esa sin tener en cuenta la perspectiva del campo porque “la falta de comunicación es total”. De hecho, tras cuatro años la ministra de Transición Ecológica no se ha reunido con ninguna organización agraria, lo cual “es una muestra de la soberbia de Teresa Ribera”, en palabras de Lorenzo Rivera. El líder de COAG argumentó que actitudes como esa “explican el crecimiento de la extrema derecha, que si existe es porque hay una izquierda siniestra, no toda la izquierda, lógicamente, pero sí una parte que está instalada en el Gobierno “.

Desde COAG también ven urgente una intervención en el mercado energético para poner un precio tope al kw. “Sabemos que es algo que debe aprobar Europa, pero hay que hacerlo en cuestión de 10 o 15 días, porque estos precios de la electricidad se van a llevar por delante la agricultura, pero también todo el tejido industrial”.

En cuanto a la PAC, la organización agraria de Rivera pide una prórroga de varios años hasta que la nueva Política Agraria Común, y un cambio para “poder cultivar y producir más alimentos, no menos”.

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, definió la situación que atraviesa el campo como “uno de los más complicados que hemos vivido nunca” y cifró en un 300% la subida de los precios de producción. “No se entiende que en otros países europeos ya se estén poniendo sobre la mesa medidas para apoyar al campo, y aquí no hayamos visto todavía nada”, dijo Dujo para apelar directamente al presidente del Gobierno, “el primero que tiene que entender que el campo no aguanta más y poner soluciones, y detrás de él todos los ministros, porque algunos en lugar de ayudar se han dedicado a desprestigiarnos. Y detrás del Gobierno, las comunidades autónomas. Este es un asunto de Estado y vital para el conjunto de la sociedad, porque está en juego el abastecimiento de alimentos de todos los españoles”.

Por su parte, los cazadores dedicaban sus pancartas a protestar contra la Ley de Bienestar Animal y al señor Sergio García Torres, militante de Podemos, activista y uno de sus principales impulsores desde la Dirección General de Derechos de los Animales que ocupa en el ministerio de Belarra.