Benavente no pagará las tasas al Consorcio "para evitar que los bomberos puedan venir a la Diputación"

Benavente no está dentro del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios desde la firma del nuevo convenio con el Ayuntamiento para evitar que los bomberos del parque de Benavente pasen a depender laboralmente de la Diputación Provincial de Zamora. Así lo aseguró el jueves el presidente de la institución, Javier Faúndez, durante una visita al valle del Tera.

"Nosotros hemos sacado al Ayuntamiento ahora mismo del Consorcio (a efectos del pago de esta tasa) porque estamos en un proceso selectivo y para evitar que los bomberos que tiene el Ayuntamiento de Benavente se pudiesen venir a la Diputación, con lo cual lo dejaríamos desvestido. Ese es el motivo. Al sacar al Ayuntamiento del Consorcio no tienes que pagar al Consorcio porque no estás", afirmó.

Javier Faúndez precisó que no está previsto que los bomberos de Benavente, sean funcionarios o laborales, se incorporen a la plantilla provincial "En ningún momento los bomberos de Benavente se incorporarían a la Diputación de Zamora. Hay una cosa muy sencilla: el convenio que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Benavente con el Consorcio de Extinción de Incendios son 400.000 euros anuales y corriendo con todos los gastos. Con esos 400.000 euros pienso que se pueden pagar esas nóminas sin ningún tipo de problema", adujo.

"El convenio tine una duración de cuatro años y es para curarnos en salud"

El Pleno del Ayuntamiento benaventano acaba de aprobar con los votos del equipo de Gobierno de coalición PP-Vox el nuevo convenio entre la administración local y el Consorcio, que desaparecerá en un corto plazo de tiempo como ente.

"Cuando desaparezca el Consorcio lógicamente volveríamos a sentarnos. Lógicamente si ese convenio lo firma un ente que ya no existe lo tendría que firmar la Diputación con el Ayuntamiento de Benavente. El convenio tiene una duración de cuatro años y es para curarnos en salud. El objetivo nuestro como equipo de Gobierno es disolver el Consorcio de Extinción de Incendios en el momento que tengamos finalizados todos los procesos selectivos, que será lento", añadió el presidente de la institución provincial.

Faúndez ha defendido la oportunidad y las condiciones del acuerdo tras el rechazo de los grupos municipales de PSOE e IU en Benavente, que lo consideran lesivo porque nace con un déficit de 128.000 euros. El argumento de la oposición en este aspecto concreto del convenio se basa en el informe de la Intervención municipal. Los bomberos del parque de Benavente generarán unos costes de personal a las arcas municipales de 530.840 euros y el Consorcio aporta al Ayuntamiento 400.000 euros. El informe de la interventora pide el equilibrio entre los gastos y la subvención recibida so pena de que el desequilibrio aumente el déficit y afecte a la capacidad municipal de financiación.

"Yo he visto algunas declaraciones de algún concejal de la oposición del Ayuntamiento de Benavente y pienso que deberían consultar, leerse el convenio que hemos firmado, porque pienso que es un convenio muy ventajoso", afirma Fáundez, que considera que "hay dos controversias".

"El convenio sube 40.000 euros. Pasa de 360.000 a 400.000 euros, que es una subida de un 11%. En junio del año pasado el Consorcio le entregó al Ayuntamiento de Benavente un vehículo que fue con una inversión de más de 260.000 euros y yo me he comprometido también con el Ayuntamiento de Benavente y con la alcaldesa, en la incorporación de remanentes que estamos tramitando ya del Consorcio y que además sacaremos a licitación no dentro de mucho tiempo un nuevo camión, una nueva autobomba urbana, para reponer la que hay. Aparte de que todos los gastos de mantenimiento de vehículos los paga el Consorcio. Hasta los propios epis (equipos de protección individuales), los paga el Consorcio", justificó.

A la exención del pago de la tasa de dos euros por habitante al haber sido sacado el Ayuntamiento benaventano del Consorcio y que el presidente de la Diputación ve como un hecho positivo, Faúndez da respuesta a otro de los aspectos denunciados por la oposición benaventana. "En el tema de las tasas por los accidentes, el Ayuntamiento tiene una ordenanza municipal y lógicamente puede repercutir los costes por los accidentes a las compañías aseguradoras bajo el amparo de su actuación", asegura.

