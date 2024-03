El exalcalde de Benavente Juan Dúo firmó en junio de 2015 que el Caracol y otros accesos eran municipales

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, defendió ayer que la titularidad de la carrretera del Caracol, o de la Estación, en Benavente es municipal desde 2015. Faúndez calificó las declaraciones del exdiputado de Obras, Manuel Vega, sobre este asunto de "subjetivas" y opuso como argumento "documentos demoledores", que, según explicó prueban sus afirmaciones.

"Manolo Vega hace una valoración subjetiva. Son sus palabras. Y nosotros vamos a enviar una nota de prensa con documentos (aquí puedes verla). Ya no es subjetivo. Dos documentos del año 2015 cuando Manuel Vega era diputado provincial. Después pasó a ser asesor y fue concejal del Ayuntamiento de Benavente", aseguró.

El presidente de la Diputación se refiere a las obras de reparación del tramo de la carretera del Caracol sobre el que cayeron los cuestos de la Mota en 2013. Un año después la Diputación redactó un proyecto y concedió una subvención nominativa de 28.000 euros al Ayuntamiento para su reparación.

Faúndez defiende que la titularidad del Caracol es municipal desde el año 2015 / J. A. G.

En junio de 2015, a apenas unas semanas del cambio de Gobierno municipal tras el pacto de coalición de PSOE-IU, el entonces alcalde en funciones, Juan Dúo Torrado, envió dos documentos a la Diputación. Uno firmado de su puño y letra en el que aseguraba que la titularidad del tramo era municipal y un certificado de la secretaria municipal aludiendo a esta afirmación, que estaba contenida en un decreto. Dúo comprometió no solo la titularidad, sino también el mantenimiento de este tramo en el futuro. Este documento es conocido, pero en el inventario de bienes municipales, según las peticiones de documentación de la oposición actual, no existe tal inscripción.

"El Ayuntamiento recibe una subvención nominativa por la Diputación de 28.000 euros para arreglar ese tramo (la carretera del Caracol en el punto en que cayeron los Cuestos) y el proyecto, y el Ayuntamiento de Benavente reconoce la titularidad en primer lugar, y en segundo lugar pone a disposición de la Diputación los terrenos para poder hacer la obra y se compromete al mantenimiento posterior. Y los documentos se imponen a las valoraciones subjetivas", abundó Faúndez, que sostiene también que el comienzo de la carretera Benavente-Alcubilla-Fuente Encalada, ZA-P-1511, arranca en la rotonda del barrio de Honduras y no desde la intersección con la N-525, junto al viaducto de La Ventosa.

Certificado emitido por la secretaria municipal en 2015 sobre el decreto del entonces alcalde en funciones Juan Dúo. / A. B.

A media tarde, la institución provincial difundió un comunicado en el que afirma que las declaraciones del exdiputado de Obras y actualmente concejal de Zamora Sí en Villanázar, "falsean la realidad". "Lo atestigua la documentación que fue necesaria para acometer el Proyecto de Acondicionamiento y Refuerzo del firme de la misma del año 2015 al que la Diputación destinó una subvención nominativa de 28.970 euros, extremo que el entonces responsable de Infraestructuras y concejal en el Ayuntamiento benaventano debería conocer dadas las responsabilidades que ejercía ese año", afirma el comunicado.

El Ayuntamiento benaventano "se comprometió a asumir la conservación y mantenimiento una vez entregadas las obras, al tiempo que acordó notificar el acuerdo a la Diputación Provincial de Zamora y dar cuenta del mismo al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión que se celebrará. La Diputación de Zamora aporta documentos y no valoraciones personales para acreditar que la llamada Carretera del Caracol es titularidad del Ayuntamiento de Benavente", concluye.

"La Diputación echa balones fuera y no asume su responsabilidad"

"La documentación que aporta la Diputación no es objetiva y no justifica que la titularidad de los terrenos sea del Ayuntamiento. La Diputación echa balones fuera y no asume su responsabilidad", dijo el exdiputado de Obras y exconcejal de Fomento de Benavente en aquella etapa, Manuel Vega, que salió a media tarde a replicar a Faúndez.

El ahora edil de Zamora Sí en Villanazar ha reiterado que la titularidad de la carretera ZA-P-1511 Benavente-Alcubilla es de la Diputación y "la duda está si comienza en la rotonda de Honduras o en la N-525", pero señala que, si el tramo del Caracol o de la Estación "fuera municipal, figuraría en el Inventario de Bienes como un camino rural puesto que esa zona es terreno rustico y el Ayuntamiento no tiene carreteras".

Documento aportado por la Diputación de Zamora. / D. P.

Mantiene que los terrenos que se pusieron a disposición de la Diputación no era solo el tramo del Caracol, sino la Cuesta de la Estación, parte de la Cuesta del Río y el acceso a las piscinas, por lo que "el decreto de Juan Dúo sobre la disposición de terrenos, se refiere a los terrenos de la ejecución de la obra no a la carretera, de la que no se habla ni figura en ningún documento".

Además, añade, la secretaria certifica el decreto de Juan Dúo, tal y como lo redactó, pero en ningún momento reconoce que la carretera figura en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento".

El exdiputado propone que el Ayuntamiento y los diputados de zona "trabajen por la solución más beneficiosa" para Benavente. "Deberían pedir todos a la Diputación que repare este tramo de carretera con iluminación y señalización vertical y horizontal y firmen un acuerdo de cesión al Ayuntamiento. Y la Diputación lo debería de aceptar porque en estos últimos cinco años no se ha hecho ninguna actuación extraordinaria, más allá de lo que le correspondía de los Planes Municipales de Obras", plantea.

El Grupo Municipal Socialista solicitó por la mañana toda la documentación municipal sobre la titularidad del tramo, incluido el apunte del Inventario Municipal de Bienes que pruebe la titularidad municipal, petición que ya realizó Izquierda Unida y no obtuvo, lo que le llevó a pedir la intercesión del Procurador del Común.

