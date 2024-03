Francisco Javier Gay pide en su pregón "unir la vida de Cristo con la nuestra"

Francisco Javier Gay Alcain (Ponferrada, 1964), Vicario General de la Diócesis de Astorga, abrió ayer con su pregón los actos previos a la celebración de la Semana Santa de Benavente proponiendo "vivir el misterio de la Pasión" como "un encuentro con Jesucristo o de Cristo con nosotros se esté donde se esté, aquí en Benavente o en Jerusalén".

Descendiente de Benavente, donde según explicó con anterioridad a su intervención en la iglesia de Santa María pasó tiempo de niño y de adolescente, propuso en su pregón combinar "el momento principal de la vida de Cristo, viviéndola como cristianos, con las procesiones y los actos que van conformando la Semana Santa, sus costumbres y tradiciones locales".

"No soy una voz autorizada sobre la Semana Santa benaventana pero mi pregón busca ser todo un conjunto muy armónico. Sé lo que es la Semana Santa de Benavente porque me la han contado muchas veces, pero no la conozco de primera mano", explicó con anterioridad a una intervención de aproximadamente media de duración en la que comenzó citando algunas de sus remembranzas infantiles por las calles de la ciudad.

Francisco Javier Gay Alcain, Vicario General de Astorga durante su pregón en Santa María. / Francisco Javier Gay Alcain, Vicario General de Astorga durante su pregón en Santa María. | J. A. G.

Durante el pregón recordó las iglesias y parroquias de la ciudad, –"no estoy por tanto en tierra ajena y puedo decir que junto a vosotros este día vuelvo a casa", dijo– y reconoció que la Semana Santa benaventana "no ha sido por mí tan vivida. Tan sólo, no es poco, en un par de ocasiones, ya sacerdote, invitado a predicar el Triduo al Santísimo Cristo de la Salud, he participado en la conmovedora Procesión del Silencio, en la que, cuando todo calla, más fuerte suena la única voz que merece la pena escuchar, la que refleja las más hondas vivencias humanas, las del dolor y el sufrimiento, junto a la única posible respuesta del Dios que se entrega para alumbrar la vida y la esperanza".

Gay Alcain, antes de enumerar todas y cada una de las procesiones de la pasión benaventana y glosar su significado dijo: "Pero esta tarde, me convocáis aquí no para que os comparta mis recuerdos, sino para que os anuncie el misterio, el Misterio con mayúsculas. Me pedís que sea pregonero, anunciador, de lo que es casi imposible anunciar. Pregonar la Semana Santa, nada menos".

Autoridades durante el acto del pregón de Francisco Javier Gay. / J. A. G.

"Atentos pues, porque lo que venimos a anunciar no es tan sólo un elenco de procesiones, ni siquiera un conjunto de celebraciones litúrgicas. Lo que hoy anunciamos es mucho más, y ya el Bautista en su alusión a la sandalia lo indicaba. Venimos a anunciar que Dios, en Cristo, ha venido a desposarse con el hombre, a unir su vida con la nuestra, a tomar nuestra debilidad y rescatarnos con su fortaleza", añadió poco después.

"Queridos benaventanos, queridos cofrades, vivid vuestra Semana Santa, cuidad vuestras tradiciones, no olvidéis vuestras raíces, volved, también vosotros, a Dios, origen de todo y en quien todo cobra sentido. ¡Feliz y santa Semana!", concluyó

Un momento de la actuación de Pilar Cabrera y Eva Juárez. / J. A. G.

La organista Pilar Cabrera y la soprano Eva Juárez pusieron el broche musical al acto oficial de apertura de la Semana Santa interpretando obras de Francisco Guerrero, Domenico Mazzochi, Juan Sebastian Bach, Francesco Durante y César Frank.

El presidente de la Junta Pro Semana Santa, Paulino Galvan, tras entregar una placa conmemorativa a Francisco Javier Gay. / J. A. G.

Si quieres leer o descargar el pregón completo de Francisco Javier Gay Alcain puedes hacerlo aquí.