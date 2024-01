A vueltas con la madera, en este pueblo de Zamora

«Si lo imaginas, lo haces». Esta es la máxima de la que parten los participantes en el curso de torneado creativo de madera que una edición más, y ya son doce, desarrolla la asociación sin ánimo de lucro, ocio y tiempo libre Contornos Aficiones Creativas, de Santa Cristina de la Polvorosa. Es la única asociación que ofrece esta formación en Castilla y León.

El curso se desarrolla coincidiendo con los meses lectivos y en esta edición se han agotado las plazas disponibles, un total de 18. «Vemos que de año en año se va animando la gente, de todas las edades. En los últimos cursos la tendencia es más a la participación de gente de mediana edad, de unos 50 años», explica Alfredo Fernández, artesano y presidente de esta asociación que pone en valor un oficio prácticamente en vías de extinción.

«El 30% de los participantes en este curso es gente nueva, están en un proceso de iniciación y lo importante es que aprendan aspectos de este oficio pero, sobre todo, que disfruten, que se diviertan», explica el presidente.

La formación de técnicas es determinante para la realización de las piezas que cada uno quiera llevar a cabo. Y estas técnicas tienen distintos grados de dificultad. «Se trabaja al aire, los excéntricos, o el acabado de madera con ebanizados que, por muy autodidacta que sea, sin una técnica adecuada los resultados no son tan óptimos. En el caso de los excéntricos trabajas al aire y mueves las piezas y se producen sombras y si no están familiarizados con esas sombras, no sabes por dónde va la pieza».

La imaginación del «artista» es también otra de las claves para la realización de las diferentes piezas que, según explica Alfredo, se podrían clasificar en tres categorías. Las dedicadas a un uso doméstico, las que tienen un fin comercial y también las de carácter industrial. «Hacen torneado de relojes, centros de mesa, utensilios decorativos o patas para los muebles. Es un arte milenario».

Explica también el artesano que uno de los alumnos ha logrado su salida profesional gracias al torneado. «Hace lámparas de diseño. Aprendió la técnica de vaciado y perfilado con una o dos gubias. Este es el tercer año que está con nosotros y ha logrado darle salida a las piezas, a través de Internet. Está viviendo de su creatividad».

En cuanto a las maderas que utilizan, esta edición están aprovechando maderas de la zona. «Tras el incendio de la Culebra se está trabajando la encina verde. Se están sacando piezas muy interesantes, que tienen un aspecto muy especial una vez que la madera está seca. Todo el mundo tenía miedo a trabajarla. Cuando se seca coge un aspecto natural. Y estamos aprovechando ese recurso». También utilizan madera de los frutales como el peral, el ciruelo o el nogal con vetas muy «exóticas», así como del fresno de la zona.

Encuentro de torneros

La Asociación está ya centrada en la organización del Encuentro de Torneros en la que los alumnos de este curso muestran en una exposición las piezas realizadas a lo largo de estos meses y que tiene una gran acogida por parte del público general y de los torneros en particular. La fecha ya está fijada para el fin de semana del 25 y 26 de mayo, en Santa Cristina. Durante las dos jornadas además de la exposición de piezas artesanales, la asociación de Santa Cristina organiza talleres y demostraciones de torneado creativo, en los que es habitual la participación de los niños.

El curso se desarrolla a lo largo de siete meses durante tres jornadas a la semana, en las que los alumnos aprenden a preparar la madera de la mejor manera posible, además aprenderlas diversas formas de sujetar la madera en el torno para empezar a trabajarla, el sentido de corte con relación a las vetas de la madera, «aprenden a conocer las herramientas, la máquina con la que se trabaja, que es esencial. Y poco a poco, se van afrontando retos, cada vez más complejos». Las jornadas en que se imparte el curso son los martes y jueves en horario de seis a ocho de la tarde, y las mañanas de los sábados, de 10 a 12.

En él participan vecinos de diferentes puntos de la provincia de Zamora, así como de León de localidades como Astorga o Valencia de Don Juan.