La Junta reclamará daños y perjuicios si se anula la licencia concedida al Hospital de Benavente

La Consejería de Sanidad reclamaría al Ayuntamiento de Benavente una indemnización por daños y perjuicios si la licencia concedida para las obras de la segunda fase de reforma del Hospital fuese anulada en virtud del procedimiento de restauración de la legalidad incoado tras la denuncia urbanística realizada por el que fuera concejal y portavoz de Ciudadanos durante el pasado mandato, Jesús María Saldaña.

La advertencia forma parte de las trece páginas con cinco alegaciones firmadas por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, en noviembre de 2002, y a las que ha tenido acceso este periódico.

En estas alegaciones, en la que el consejero llega a hablar de indefensión, Vázquez pide, ante la acción pública urbanística ejercida por Saldaña, que se archive el expediente "al tratarse de un acto de contenido imposible ya que no existe posible actuación ilegal de la Gerencia Regional de Salud".

En su defecto, si no se procediese ni al archivo ni a la suspensión del procedimiento iniciado, reclama que se complete el expediente con toda la documentación y con la concesión del plazo suficiente para formular más alegaciones.

Por último, el consejero solicitó que se iniciara de oficio una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para cambiar las alineaciones de las parcelas afectadas, y en concreto por la parcela afectada por el Hospital de Benavente, para restituirlas a las alineaciones conforme a las vías públicas existentes.

Vázquez reclama que se comunique a la Consejería cualquier actuación que se lleve a cabo para anular la licencia de obras de ampliación y reforma del Hospital y a que se indemnice a la Gerencia Regional de Salud en su caso por los daños y perjuicios causados.

Once años después de ejecutarse las obras de reforma y ampliación de la segunda fase del Hospital de Benavente, Jesús María Saldaña ejerció la acción pública urbanística y denunció la ejecución de obras de cerramiento en un lindero con la Iglesia de San Juan que vulneraban la alineación impuesta en el Plan General de Ordenación Urbana de Benavente.

Expediente sancionador

La denuncia motivó que el área de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Benavente concluyera que durante la segunda fase de las obras de reforma del hospital se había cometido una infracción urbanística muy grave e inició un expediente de restauración de la legalidad que notificó al Registro de la Propiedad y otro sancionador que implica sanciones a la administración regional de entre 300.000 y 3.000.000 de euros.

La Consejería de Sanidad no ocultó su enfado en sus alegaciones. "Se base en el artículo que se base, se está comunicando a esta parte un acto de contenido imposible; se han ejecutado las obras las que se refiere este procedimiento sancionador de acuerdo con la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Benavente el 26 de abril de 2011", recuerda. "En el caso que nos ocupa, la actuación ilegal por parte de la Gerencia Regional de Salud solo se hubiera producido si no se hubiera dispuesto de licencia o cuando lo ejecutado no se hubiera ajustado a ella", subraya poco después.

En todo caso, y tras insistir que las obras que se ejecutaron lo fueron al amparo de la licencia municipal correctamente otorgada, la Consejería recuerda que la actuaciones previstas y realizadas sobre la cuña de suelo situada entre los terrenos propiedad del Obispado (San Juan del Mercado) y la zona de equipamiento, "no han supuesto en ningún caso obras de nueva edificación sino obras de consolidación y salubridad de la urbanización existente y por tanto perfectamente compatibles" con el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Un año después de que la Consejería de Sanidad remitiera estas alegaciones, el procedimiento urbanístico incoado a partir de la denuncia de Ciudadanos, esto es el expediente de restauración de la legalidad y el sancionador, seguirían vivos y pendientes de una resolución técnica.