Los pacientes de Urología de las zonas de salud de Benavente esperan cita "desde febrero"

Varios centenares de pacientes de las zonas básicas de salud de Benavente están pendientes de ser citados para la consulta de Urología desde el pasado mes de febrero. La cifra de usuarios podría ser superior a 400, según han informado distintas fuentes, entre ellas algunos de los afectados, que ha recibido esta información de sus médicos de familia o del personal sanitario del Centro de Especialidades cuando preguntan por sus citas o solicitan una consulta con el especialista.

"En mayo tuve un problema de retención de orina. Pedí cita a través de mi médico. Todavía hoy no he recibido ninguna carta. Me dicen que ya llegará, pero que desde febrero hay más de cuatrocientas personas esperando. Yo necesito operarme, pero antes me tiene que ver el especialista y me han aconsejado ir a León o a otra comunidad. De momento estoy aguantando con la medicación", explica un vecino de Benavente.

M., de una localidad próxima, lleva esperando pasar consulta desde principios de año. Relata que acude con regularidad a preguntar al Centro de Especialidades y que la respuesta siempre es la misma: "ya le llegará la carta. Hay muchos pacientes esperando".

Hasta principios de año "las consultas para Urología acumulaban una demora de año y medio", explica Jerónimo Cantuche, de la Mesa por la Defensa de la Sanidad Pública. "La situación es parecida en toda la provincia. Ahora mismo no hay citaciones para esta especialidad y de esta manera no hay lista de espera. Así lo están resolviendo", agrega. La explicación que la MDSP ha recibido de Sacyl es que "no hay urólogos".

Esta especialidad no es la única problemática en el Centro de Especialidades de Benavente, donde la espera de los pacientes para obtener una consulta en Oftalmología, Psiquiatría o Neurología es de un año o superior en la actualidad.

La plataforma alerta de que a esta situación con estas especialidades se sumará en la primavera del próximo un momento crítico con los médicos de familia debido al proceso de concurso de traslados en ciernes.