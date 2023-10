Conseguir una ciudad mejor huyendo del triunfalismo municipal, hacer de Benavente un lugar en el que vivir con mejoras importantes en los servicios básicos, pero también con ofertas de empleo para garantizar el asentamiento poblacional es el principal objetivo que se marca la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, para este mandato. Asensio asegura que “puede parecer un concepto muy utópico, pero lo cierto es que hay muchas cosas que mejorar en Benavente y queremos conseguir que sea una ciudad mejor”.

Sin reseñar grandes proyectos a corto-medio plazo, Benavente tiene por delante grandes retos que pasan por “sacar adelante los proyectos para los que se han conseguido subvenciones. Es tal el volumen de subvenciones que se han solicitado que ahora estamos en esa tesitura de sacar adelante las actuaciones. Los primeros meses de gestión al frente del Ayuntamiento han supuesto un trabajo bastante arduo, estamos hablando de que hay que gestionar prácticamente un Ayuntamiento paralelo”.

Benavente y su comarca buscan modos de atraer el turismo para revitalizar su actividad económica pero también nuevos residentes que decidan establecer su vivienda en esta zona. "Somos conscientes de la despoblación existente no sólo en Benavente, también en los pueblos de la comarca. Lo estamos viendo estos días con las visitas a los colegios. El número de matrículas está reducido porque baja la natalidad y hay peligro de que determinadas líneas educativas se cierren en los colegios". Asensio asegura que "lo principal es que Benavente sea una ciudad retroactiva a nivel de empleo. Estamos trabajando para lograr asentamiento de empresas y mantener las que ya tenemos".

Fundamental es en este propósito el desarrollo del Puerta del Noroeste. "Es determinante. La reindustrialización en Benavente está centrada principalmente en este proyecto que es prioritario tanto por el presupuesto que se lleva como por el trabajo. No podemos hacer otra cosa que seguir trabajando en este proyecto. Nuestra idea es ver ahora qué empresas se pueden instalar aquí y qué nivel de formación buscan para, de algún modo, potenciar los ciclos formativos que se demanden", señala la alcaldesa. "Lo que más me han expuesto en estos meses es el problema que tienen las empresas para encontrar mano de obra en la mayoría de los sectores. Nos estamos encontrando con empresas que no acuden a las licitaciones porque les resulta muy complicado encontrar en la zona personas cualificadas para los proyectos. También ocurre en el Centro de Transportes y esto es algo que hay que resolver".

En cuanto a la generación de atractivos para los visitantes entra otro gran proyecto de transformación de la ciudad que cuenta también con fondos europeos conseguidos en el anterior mandato. El Plan de Sostenibilidad Turística se plantea como una oportunidad para la transformación de Benavente y el empuje turístico. "Las actuaciones que se tienen que gestionar, están subvencionadas y vamos a hacer lo posible para que salgan adelante", insistió Asensio quien puso en valor el trabajo de los técnicos municipales. "Necesitaríamos los mismos técnicos que tenemos actualmente sólo para gestionar todas las subvenciones concedidas".

Del Plan de Sostenibilidad hizo hincapié en la actuación que considera más importante que es la remodelación de los Paseos de la Mota. "La Mota es un referente en Benavente. Es un símbolo y para nosotros es un lugar testimonial. Puede ser un gran revulsivo que se haga algo bonito. Tenemos unas vistas impresionantes y se puede potenciar algo paisajístico. Pero hay que pensar que sea algo bonito que combine con lo clásico. No se puede producir una ruptura total con lo que conocemos hoy en día", indicó la alcaldesa.

Beatriz Asensio reconoce que "hemos empezado la gestión con un presupuesto heredado y muchos proyectos ya iniciados. Nosotros tenemos nuestras propias iniciativas que queremos llevar a cabo pero hoy por hoy estamos centrados en sacar adelante todos estos proyectos que de no hacerlos supondría no sólo la devolución de los importes que nos han subvencionado sino que habría que devolverlos con intereses. Está muy bien pedir subvenciones, pero luego hay que gestionar los proyectos", señaló.

No renuncian, no obstante, a iniciativas programáticas previstas como el impulso de una Ciudad Deportiva en Benavente. "Apostamos por mantener las infraestructuras de las que ya dispone la ciudad y también por la incorporación de otras nuevas, siempre que se puedan mantener en el tiempo".

Inmersos en la elaboración de los presupuestos municipales, la alcaldesa cree prioritarias actuaciones "que parecen más sencillas, pero que son tan complicadas". Se refiere en concreto a los servicios básicos tales como la limpieza de la ciudad. "Es algo del día a día y que hay que mejorar. Benavente tiene que ser una ciudad más limpia y para ello habrá que reforzar y mejorar el servicio de limpieza. Hay muchas limitaciones a la hora de la contratación de personal pero hay que solventarlas".

Asensio asegura que las necesidades básicas están cubiertas en esta ciudad pero "también hay visos de conseguir algo mejor".

Defiende la alcaldesa el trabajo en equipo. "Al final yo soy la alcaldesa pero soy una firme defensora del trabajo en equipo y con mis compañeros en cada una de las áreas estamos trabajando muy duro por mejorar Benavente. En los meses que llevamos hemos hecho todo lo posible para seguir adelante con un presupuesto heredado. Este año y parte del que viene tenemos que hacer lo posible por sacar adelante todos los proyectos ya iniciados. Queremos una ciudad mejor en Benavente".